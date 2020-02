Contra acoso falta mucho, acepta UNAM

De 2016 a la fecha en la Universidad Nacional Autónoma de México combate con mayor firmeza la violencia de género y para ello elaboró un protocolo mediante el cual se han presentado mil 200 denuncias de acoso sexual, de las cuales 20 forman parte del movimiento gestado por las alumnas.

En entrevista con El Sol de México, la Abogada General de la máxima casa de estudios, Mónica González Contró explicó que en 2016 el rector Enrique Graue ordenó mejorar las condiciones de alumnas, maestras y trabajadoras con la elaboración de un protocolo de actuación en caso de denuncias de acoso sexual, y, actualmente, en respuesta a las demandas de las mujeres universitarias, se trabajan reformas al Estatuto General, al Tribunal Universitario, entre otras, para garantizar la perspectiva de género.

Expuso que si se comprueba acoso sexual por parte de un profesor, en el caso más grave se rescinde el contrato de trabajo del académico acusado de agresor y si la denuncia de la víctima señala una conducta delictiva, el caso podría llegar ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México siempre y cuando la parte afectada presente la demanda.

La abogada general dejó clara la disposición de la Rectoría al diálogo con los grupos de universitarios que se mantienen en paro, incluso a realizar sanciones más fuertes, siempre apegadas a derecho y al debido proceso que tiene la parte denunciada.

Sobre las personas que han vandalizado la Torre de Rectoría dijo que desconocen si son alumnos debido a que mantienen el rostro cubierto, pero de comprobarse que pertenecen a la máxima casa de estudios se les aplicarán las sanciones establecidas en el Estatuto General. De noviembre a la fecha tienen tres denuncias presentadas ante las autoridades correspondientes.

A continuación la entrevista con González Contró.

¿Cuáles son los cambios que la UNAM está realizando ante las demandas de acabar con la violencia de género?

En 2016 se dio a conocer un protocolo para los casos de violencia de género que ha sido una herramienta a través de la cual se ha visibilizado y se han homologado los procedimientos para presentar las denuncias en materia de género.

A raíz del protocolo hay un incremento de mil 300 por ciento de las denuncias, porque hasta el día de hoy tenemos mil 200 denuncias presentadas, cosa que es un hecho inédito en la Universidad y me parece que también en el país.

(Actualmente) entre otras están reformas al Estatuto General, al Tribunal Universitario para garantizar la perspectiva de género, también el fortalecimiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. -que es un órgano autónomo también en esta línea- y además el rector ha creado esta unidad de atención a denuncias que se fortaleció en el contexto de la aprobación del protocolo se y han creado células en los campus que no están en Ciudad Universitaria, en las FES (Facultades de Estudios Superiores), en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades y en las escuelas nacionales.

Todas estas medidas serán para la comunidad universitaria. Todos los planteles, los campus universitarios, todas las ENP.

¿Cuántas denuncias provienen de este movimiento?

De este movimiento, en los últimos meses, digamos noviembre, diciembre y enero tenemos 20 quejas presentadas por posibles conductas de violencia de género que corresponden particularmente a alumnas de las Preparatorias 3, 5 ,7 y 9, así como de la Facultad de Filosofía y Letras.

Tengo entendido que en cada escuela se decide la sanción al maestro, alumno o personal administrativo que se le demuestre acoso sexual, ¿se piensa homologar una sanción en contra de acosadores en todas las escuelas?

Actualmente nosotros tenemos tipos de procedimientos diferenciados que nos marca nuestra normatividad, tanto la legislación universitaria, los contratos colectivos de trabajo que establecen cuál es este procedimiento, dependiendo de la calidad que tenga la persona que está siendo señalada como agresora; es decir, si la persona señalada como agresora es un alumno se abre un procedimiento disciplinario, si es un trabajador, académico o administrativo, un procedimiento de investigación administrativa en el que definitivamente se le concluye con una sanción.

Sí efectivamente las personas titulares de las entidades y dependencias determinan las resoluciones, sin embargo, en la última versión del protocolo se establecieron todos los elementos que deben de tomarse en cuenta para valorar la gravedad de las sanciones.

Por ejemplo, ¿cuáles son las sanciones que se le aplican a algún maestro?

Son amonestación, cuando es una conducta digamos que no es grave, esta amonestación desde luego queda en el expediente, suspensión o rescisión de contrato. La rescisión sería de los casos más graves y representa la separación definitiva de la persona de la Universidad.

¿Aquí interviene sólo la Universidad, no hay una presentación a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México?

Sí hay una presentación a la Fiscalía, (en casos) que la conducta señalada por la víctima constituya o fuera a constituir un delito, porque hay conductas que son sancionables laboralmente, que pudieran determinar la rescisión pero que no constituyen delitos, entonces aquí no se precisa la denuncia penal, pero también es muy importante que la víctima así lo quiera. La persona que sufrió la agresión quiera presentar la denuncia ante el Ministerio Público, porque nosotros no la podemos obligar a presentarla si no es su voluntad, porque ella es quien tiene que comparecer y denunciar los actos reclamados.

¿Podrían endurecer estas medidas como lo piden algunos grupos?

Pues creo que hasta el momento sí, reconociendo también que falta mucho por hacer y sin decir que ya estamos cumpliendo absolutamente con todo es, lo importante aquí es señalar que sí se ha sancionado con las sanciones máximas, incluso más allá de lo que en algunos señalamientos se ha hecho a las personas académicas, sobre todo varones que han sido señalados con conductas graves, esto también depende de que pueda sostenerse una rescisión dependiendo del marco jurídico nacional, porque nosotros no podemos rescindir a una persona si los hechos que se están narrando pues no son de una gravedad que permita sostener una rescisión hasta una posible demanda laboral.

¿Cómo van las negociaciones con la Prepa 9 y en Filosofía y Letras?

Desde un inicio que se convocó al paro y se materializó éste, la autoridad universitaria, los directores de los planteles y también personal de la Rectoría han establecido mesas de diálogo con las alumnas especialmente, se han atendido todos los pliegos petitorios y estamos también a la espera de la respuesta de estos pliegos petitorios, entonces nosotros tenemos una convicción muy firme en la generación de acuerdos y mecanismos que fortalezcan una mayor seguridad a todas las personas involucradas y siempre apegados siempre al principio de legalidad, que esto es siempre muy importante para fortalecer a la Universidad.

¿Qué cree que es lo que atora un poco la negociación?

Por un lado, creo que hay demandas muy legítimas y éstas han sido atendidas en los pliegos petitorios, pues lo que queremos, precisamente, y en lo personal yo estoy convencida de que debemos garantizar espacios libres de violencia en la Universidad. Esta violencia tiene un componente cultural muy importante y esa es la parte más difícil de transformar, también creemos en las legítimas demandas de las alumnas y creo que vamos avanzando hacia un diálogo, no hay digamos muchas veces, los diálogos y los acuerdos a veces no son fáciles, pero nosotros seguiremos en esta línea.

Las personas que han estado vandalizando la explanada de la Rectoría, ¿saben quiénes son, pertenecen a la UNAM?

Nosotros no sabemos quiénes son estas personas, no las hemos identificado porque además vienen embozadas, entonces no es posible descubrir el rostro y no sabemos si son alumnos o no son alumnos, además esto corresponde a las autoridades de la Ciudad de México y en su caso también a las autoridades federales en la materia de procuración de justicia.

En dado caso que algunas de estas personas pertenecieran a la UNAM, ¿por ocasionar daños, habría sanciones?

Claro. Si se logra identificar es una falta grave al Código de Ética de la Universidad y al Estatuto General el dañar el patrimonio universitario. Este es un patrimonio que corresponde a todas y todos los universitarios, pero también a todas y todos los mexicanos, entonces, pues habría que remitir el caso, en caso de que se identificara que son alumnos al Tribunal Universitario y ellos determinarían si procede la expulsión, con el procedimiento que se marque que incluye la garantía de audiencia de las personas que han sido señaladas.

¿Cuántos de estos casos tienen presentados ante la Fiscalía capitalina?

A veces la Fiscalía capitalina los remite a la Fiscalía General, pero respecto a la Torre de Rectoría son las que se han hecho públicas que son tres en los últimos meses, pues han habido otras ocasiones y también por algunas afectaciones. En particular a uno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (que es la 7), que fue solicitada por los mismos alumnos que estaban dentro del plantel en el paro.