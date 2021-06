Baja California, el primer estado en vacunar totalmente a adultos contra el Covid-19

El Gobierno de México informó que Baja California se convirtió en la primera región del país en tener vacunada contra la covid-19 en su totalidad a la población mayor de 18 años, al menos con una dosis.



"Es la primera entidad donde se vacuna a mayores de 18 años en su totalidad", señaló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Detalló que en tan solo ocho días se vacunaron con el biológico de Janssen a casi 1.25 millones de bajacalifornianos, lo que representa el 92.4 por ciento de las dosis asignadas para dicho estado.



"Misión cumplida", indicó la funcionaria ante el presidente.

Rodríguez dijo que el estado se quedará con 10 mil dosis de la vacuna contra covid-19 de Janssen donadas por Estados Unidos para atender algún rezago, y precisó que hoy mismo se trasladarán alrededor de 85.000 vacunas al vecino estado de Sonora, en especial al municipio de San Luis Río Colorado.



El Gobierno mexicano inició la vacunación en el estado fronterizo el pasado 17 de junio, con la intención de reabrir la frontera, cerrada a viajes no esenciales desde hace 15 meses.



Baja California se convirtió en el primer estado en México en ofrecer la vacunación universal al abrir la inmunización a cualquier persona mayor de 18 años, incluyendo a Tijuana, la ciudad más grande de la frontera y el municipio más poblado del país, con más de 1,9 millones de habitantes.



Las autoridades habilitaron 16 puntos de vacunación en los 6 municipios del estado, donde la meta inicial de la Secretaría de Salud era aplicar las 1,35 millones del fármaco, de una sola dosis, en 10 días.



La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ofreció las vacunas de Janssen a López Obrador, quien prometió adquirir más dosis para un programa especial que convenza a Estados Unidos de reabrir la frontera común a viajes no esenciales.

SIN FECHA PARA VACUNA A MENORES DE EDAD

Luego de que el jueves la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizara la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus en mayores de 12 años, el presidente señaló que aún no hay fecha establecida para inocular a esta población.



"No queremos anunciar nada si no cumplimos con el compromiso de que en octubre estén vacunados todos los mexicanos que lo deseen, mayores de 18 años, y luego vemos", aseveró.

Indicó que lo primero es terminar con el plan de que en octubre próximo estén inmunizados al menos con una dosis los mayores de 18 años y reiteró que ha ido cumpliendo sus compromisos.



"Dijimos que íbamos a tener vacunados a mayores de 60 años a finales de mayo aún con 1 dosis y cumplimos y ahora vamos a tener vacunados a todos mayores de 18 años en octubre y vamos a cumplir", manifestó.