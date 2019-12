Arquidiócesis mexicanas defienden fin al secreto pontificio por pederastia

En una decisión considerada histórica, el papa Francisco eliminó el secreto pontificio para las denuncias de abusos sexuales, una petición de las víctimas que garantizaría mayor transparencia ante una realidad que ha desacreditado enormemente a la Iglesia católica.

Enfrentado a una serie de escándalos de abusos sexuales en todo el mundo que mancharon la imagen de la milenaria institución, el papa Francisco da así un paso adelante importante en la lucha contra la pederastia cometida por sacerdotes.

Diversas arquidiócesis en México aceptan, reconocen y apoyan la abolición del Secreto Pontificio sobre las denuncias de abuso sexual que el papa Francisco anunció; sin embargo, especialistas aclaran que esto es sólo un paso menor, al no hacer estas investigaciones públicas en su totalidad.

“No nos ilusionemos”, advierte Bernardo Barranco, sociólogo especializado en creencias religiosas y cultura, pues afirma que “abrir los expediente no es abrir los expedientes públicamente”, sino que, al no guardar el secreto pontificio, “las víctimas, quienes antes no lo tenían, tengan acceso a los archivos a las investigaciones que hace la iglesia”.

Detalló que también se extiende a las autoridades o países con la capacidad de atraer este tipo de casos como Estados Unidos, en donde, con este decreto, la Iglesia tendrá que entregar toda la información que así se le requiera.

“Pero no es que se van a abrir y todo el mundo va a conocer y va a ver una especie de enciclopedia de aberraciones. No. Sigue manejándose en el ámbito de la discreción”, sentenció.

Por su parte, Roberto Blancarte, director de la Red Iberoamericana de Libertades Laicas, señaló que esta medida busca propiciar una mejoría en la imagen de la santa sede en el Vaticano, ya que "esta problemática, la pederastia, se ha convertido en el problema número uno del pontificado de Francisco”.

“El papa Francisco no quiere que la imagen de su pontificado quede marcada por el tema de la pederastia, así que está tratando de enviar señales para que la santa sede no sea cómplice de este tipo de problemas”, especificó.

"En este sentido, espero que las iglesias en México adopten estas medidas y coadyuven a la solución y reparación de daños de las víctimas de este delito", agregó. Al terminar con la ley del silencio que reinó por décadas frente a la pederastia de los curas, el Papa argentino se compromete también a dar la debida información a la víctima y a las comunidades afectadas.

Con la nueva disposición, el Papa responde a los pedidos hechos durante la inédita cumbre dedicada a los abusos sexuales y la pederastia celebrada en febrero en el Vaticano.

El Papa establece también como delitos graves “la adquisición, posesión o divulgación, con fines libidinosos, de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo, de cualquier forma y por cualquier medio”.

ARQUIDIÓCESIS SE SUMAN

En este sentido, la arquidiócesis en Puebla manifestó su apoyo abierto y total, como aseguró el vocero de la institución poblana, el padre Paulo Carvajal.

En entrevista, el vocero comentó que la postura del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, siempre ha sido de que todo sea transparente y, al aprobarse esta nueva norma, se refuerza la credibilidad de la iglesia sobre preocupación y atención sobre los casos de abuso sexual que se han registrado al interior del clero.

En este marco, el vicario general de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, dijo que esperarán las instrucciones de la Nunciatura Apostólica para llevar debidamente a cabo este proceso de implementación.

Por su parte, Juan Jesús Priego Rivera, portavoz de la Iglesia católica en San Luis Potosí, reconoció este esfuerzo como un gran paso que da la Iglesia católica para redoblar esfuerzos contra los criminales y no dar margen a más casos de pederastia.

Indicó que la Iglesia está abierta para escuchar y someter a juicio con rigurosos castigos a quien cometa este gravísimo delito, sea quien sea, no se tolerará esta acción que siempre ha condenado la Iglesia, la cual está dispuesta a cooperar con las autoridades civiles.

Cabe destacar que la ley no afecta al "secreto de confesión", que sigue vigente, advirtieron autoridades del Vaticano.

Con información de Diario de Querétaro, El Sol de Puebla y El Sol de San Luis.