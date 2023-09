AMLO le entrega al Ejército la administración del Tren Maya

Andrés Manuel López Obrador le entregó este lunes de forma oficial al Ejército la administración del Tren Maya, obra prioritaria del mandatario que comenzará a operar en diciembre.

“Ya hay un decreto, ya se formalizó la entrega de la empresa manejada por Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), Tren Maya, para todo lo que es la construcción de los mil 554 kilómetros de vías, la adquisición de los trenes, las estaciones, cocheras, talleres, todo lo que es el Tren Maya", informó el presidente.

En su rueda de prensa matutina, AMLO anunció que el general Óscar David Lozano Águila será el nuevo director general de la empresa del Tren Maya.

El mandatario justificó que las Fuerzas Armadas administren una obra pública como el Tren Maya en medio del creciente poder que les ha otorgado durante su administración, incluyendo tareas de seguridad pública, construcción de obras y gestión de aeropuertos y aduanas.

"¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Secretaría de la Defensa? Porque esta obra, como otras, se están financiando con inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de asociación pública privada, no. Es presupuesto público, dinero del pueblo, el que se está invirtiendo", argumentó.

El Tren Maya es una obra emblemática del presidente para los cinco estados del sureste del país: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

"¿Cómo garantizamos que haya buena administración, honesta, que no haya derroche, y que no quieran en el futuro entregar el Tren Maya a particulares? Se lo tenemos que dejar a una institución seria, responsable, que representa a la nación, que representa a México, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional",señaló.

López Obrador recordó que el tren busca potenciar el turismo en la zona, que alberga al popular destino de Cancún, además de servir para transportar pobladores locales y carga.

"Son cinco estados que van a tener posibilidades de crecimiento como no sucedía anteriormente, no hay que olvidar que durante 40 años se abandonó el sureste", comentó.