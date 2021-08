Pese a manifestación de la CNTE, AMLO inaugura hospital en Chiapas

Durante la inauguración del Hospital ‘Nueva Frontera’ en Chiapas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador volvió a encontrarse con profesores de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes casi le impiden el paso de nueva cuenta, tal y como ocurrió el pasado viernes.

Ante esta situación el presidente aseguró que se trataba de un asunto de politiquería, pues los dirigentes de la CNTE tienen diferencias con el gobernador Rutilio Escandón, por lo que aprovechando la asistencia de la prensa nacional.

➡️ Cede 4T a la CNTE asignación de plazas

"Como le gustan las consignas a los de la CNTE, yo les digo que, ni la FRENA ni la CNTE detienen al presidente".

Asimismo aseguró que a la fecha no cuenta con ningún pendiente hacia las y los maestros de Chiapas de la CNTE.

“Quiero que sepan los maestros y las maestras de Chiapas de la CNTE que estos no son los modos, no tenemos ningún pendiente con el magisterio de Chiapas ni el nacional, los hemos apoyado como nunca, ya no hay maltrato hacia ellos, se impuso la llamada Reforma Educativa, estamos haciendo todo por ayudar al magisterio nacional”

Durante el corte de listón del hospital ‘Nueva Frontera’, el Gobernador de Chiapas agradeció el esfuerzo del ejecutivo federal por fortalecer el sector salud estatal haciendo más amplia su cobertura con la construcción de este nosocomio.

Política AMLO no llega a la mañanera; CNTE le impide el paso en Chiapas

“La salud necesita de medicamentos, infraestructura y de lo más fundamental, recursos humanos de las trabajadoras y los trabajadores”, señaló.

En su participación en la inauguración el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo indicó que el hospital ‘Nueva Frontera’ ayudará a la atención de cientos de personas que cruzan por Chiapas para buscar una mejor oportunidad.

“Por esta razón el hospital lleva el nombre de ‘Nueva Frontera’” aseguró Robledo, "ya que lo distingue su intención de atender la seguridad social como elemento del bienestar, así como la salud como derecho que se debe garantizar para todos”

Asimismo se indicó que este centro de salud tiene historia detrás de su inauguración, pues en su primera etapa se utilizó para mitigar la pandemia de Covid-19 ya que se requería de una ampliación del número de camas.

Mientras que en su segunda etapa en pleno pico de la pandemia, el nosocomio envió 24 ventiladores mecánicos al centro del país ya que Chiapas es de los estados que menor número de casos ha registrado.

“Es por eso que cuando se necesitaba la ayuda en el centro del país, se logró enviar esa ayuda”, expresó Robledo.

Sociedad Cede 4T a la CNTE asignación de plazas

Por último se indicó que en su tercera etapa del hospital tuvo el propósito de recuperar servicios que la pandemia pospuso.

“Se han llevado a cabo jornadas con médicos de diferentes partes.16 cirugías de columna vertebral, 50 de desprendimiento de retina, 100 operaciones de cataratas. Aquí también han nacido en, dos ocasiones, trillizos además de una niña con madre positiva a Covid-19".

Finalmente se detalló que el hospital ‘Nueva Frontera’ del IMSS, contará con la mejor infraestructura del estado: ocho quirófanos, 180 camas, 38 especialidades y subespecialidades incluyendo pediátricas, cuidados intensivos y sala de urgencias, apoyándose de los mil 216 profesionales de la salud que trabajarán con tecnología innovadora que reduce la energía.

El presidente de México finalizó la ceremonia al señalar que busca regularizar la situación de enfermeras y médicos de Chiapas, pues antes de la pandemia eran 80 mil trabajadores de la salud y ahora son muchos más, ya que se tuvieron que contratar 70 mil de ellos para combatir a la pandemia.

Enfatizó que ninguno de los empleados de la salud contratados durante el período epidémico se quedará sin trabajo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo