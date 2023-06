Adopciones internacionales se desplomaron el año pasado

El año pasado las adopciones internacionales —cuando una pareja de extranjeros adopta a un menor de edad mexicano— cayeron casi 50 por ciento al pasar de 31 en 2021 a sólo 17, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La cifra es inferior, incluso, a la registrada en 2020, (18 adopciones) considerado el año de la pandemia por Covid-19, que cerró el mundo.

Anna fue adoptada en el 2019, pero su historia inicia un año antes, cuando su madre biológica, Angélica, fue diagnosticada con cáncer. La menor apenas tenía un año de edad y el resto de su familia no contaba con los recursos suficientes para hacerse cargo de ella. Angélica era madre soltera y antes de morir pidió a Hanna, una enfermera de origen alemán que trabaja como voluntaria en el centro de salud de Abejones, Oaxaca, que se quedara con ella, “pero que la adoptara para que nadie se la quisiera quitar después”.

Fue entonces que Hanna inició el proceso para convertirse en la nueva madre de Anna, el cual tardó casi un año y tras el cual decidió regresar a Alemania con la menor ya como su hija. “Todos me dicen que fue un acto de amor, yo diría que sólo hice lo que tenía que hacer; Angélica, mi amiga, me lo pidió pero en realidad lo que hizo fue darme un regalo, el mejor regalo que he podido recibir”, aseguró Hanna en entrevista con El Sol de México.

Desde Hannover, lugar en el que nació hace 52 años, comentó que tuvo que estar viajando entre ambos países constantemente para lograr la adopción de la niña.

“No fue un proceso fácil, fue un ir y venir entre México y Alemania porque por ser extranjera tuve que iniciar el trámite desde acá con las autoridades alemanas y viajaba a México para estar con Anna, quien luego de la partida de Angélica quedó al cuidado de su abuela. Definitivamente no fue sencillo pero valió la pena porque Angélica puso en mi toda su confianza para que la niña tuviera una mejor oportunidad de vida que la que podía tener con su familia consanguínea y estamos haciendo todo para que así sea”, agregó.

Incluso, comentó, que tenía 15 años viviendo con su pareja, Pierre, con quien tuvo que casarse para que la adopción procediera. Hanna y Pierre no pudieron tener hijos por lo que –aseguró- la llegada de Anna les ha cambiado la vida.

El DIF nacional define la adopción como el medio por el cual aquellos menores que por diversas causas ha terminado el vínculo con su familia biológica, tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico, protegidos por el cariño de una familia que propicie su desarrollo integral y, estabilidad material y emocional, que los dote de una infancia feliz y los prepare para la vida adulta.

En el caso de adopciones internacionales, estas se rigen por la Convención de la Haya por lo que el solicitante debe vivir en un país que también forme parte de esta.

De acuerdo con las cifras de la cancillería, las personas originarias de Estados Unidos son el grupo con mayores adopciones de niños mexicanos con 74 en los últimos cuatro años, seguido por los españoles con ocho en el mismo periodo y los italianos con seis. Además, la mayoría de las adopciones internacionales han sido de niñas (57) con un promedio de edad de entre siete y nueve años.

El año pasado, sólo ocho estados del país otorgaron adopciones a extranjeros, de los cuales, la Ciudad de México es la que más registró con cuatro, seguido por Chihuahua y Veracruz con tres cada una; Baja California y el Estado de México concretaron dos, cada uno y Guanajuato, Michoacán y Sonora, una, según los datos de la SRE sobre asistencia consular.