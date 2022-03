“Tenemos que estar listos para todo”: Alejandro Mayorkas

“Esta es mi cuarta visita a México durante mi encargo, en solamente 13 meses, es una buena reflexión sobre la cercana sociedad, amistad, y el hecho de que nosotros estamos confrontando y compartiendo retos, además de estar trabajando al mismo tiempo en las oportunidades compartidas”, dice Mayorkas cuando le preguntamos por su viaje.

Es un tiempo de tremendos problemas, no solamente en Europa, en Estados Unidos o para su vecino México, para todo el mundo, advierte Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EU.

—¿Si EU está en riesgo en este momento, México también?—, le pregunta el reportero en la embajada estadounidense, en la capital del país.

Es el lunes 14 de marzo del 2022 y las agencias internacionales reportan que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó una alerta: "El escenario de un conflicto nuclear, que llegó a ser impensable, ahora está de vuelta como una posibilidad". La invasión de Rusia a Ucrania que comenzó el 24 de febrero, continúa.

Alejandro Mayorkas está de visita en México, por la mañana se reunió con los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego visitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El planteamiento es que si Estados Unidos sufre un ataque, México podría ser una víctima indirecta de una guerra que nadie quiere, al menos fuera de Rusia.

“Creo que lo que hemos visto es un no provocado, innecesario, ataque de un líder tiránico en contra de un país que valora su libertad y su soberanía”, responde el líder del Department of Homeland Security (DHS). “Y no hemos visto algo como esto desde la Segunda Guerra Mundial, en Europa. Y creo que es un tiempo de tremendos problemas no solamente en esa parte del mundo, sino en todo el mundo”.

Pero la idea es hablar de la crisis migratoria que le genera dolores de cabeza a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y que presume indirectamente López Obrador, por las remesas.

“Esta es mi cuarta visita a México durante mi encargo, en solamente 13 meses, es una buena reflexión sobre la cercana sociedad, amistad, y el hecho de que nosotros estamos confrontando y compartiendo retos, además de estar trabajando al mismo tiempo en las oportunidades compartidas”, dice Mayorkas cuando le preguntamos por su visita.

“El día de hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, recibió a una delegación de los Estados Unidos, encabezada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. En el encuentro, celebrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, las delegaciones intercambiaron datos e información sobre las características de los flujos migratorios irregulares más recientes en la región”, informó la cancillería.

Más tarde, esto informó el presidente de México desde Palacio Nacional: “Sostuvimos una reunión con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos; tratamos asuntos de trabajo y migración. Seguimos promoviendo la cooperación para el desarrollo con justicia y respeto a los derechos humanos”.

Mayorkas llega después de estas reuniones a la Embajada de Estados Unidos sobre Reforma, vigilado de cerca por agentes de expresiones imperturbables que parece que romperán los trajes al hacer un brusco movimiento con las pesadas armas que cargan en gordos portafolios y acompañado por el embajador de su país en estas tierras, Ken Salazar.

—¿Realmente siente que el gobierno de México está cooperando con el gobierno de Estados Unidos?, pregunta el reportero con tono de incredulidad.

—Lo creo, lo creo mucho. Y creo que la evidencia prueba eso, hemos estado trabajando de dos maneras distintas por lo menos. Número uno, hemos estado trabajando en entender las causas de la migración regular. Por qué la gente se siente en la necesidad de dejar sus hogares, sus países de origen, y arrancar un viaje en manos de los contrabandistas, gastar sus ahorros de toda la vida y arriesgar sus vidas, por una mejor vida. Estamos trabajando para atender eso. También estamos trabajando en abordar las consecuencias de la migración regular. Personas que no califican para vivir alivio bajo nuestras leyes, las leyes de Estados Unidos y las leyes de México, y mostrarle a la región, al mundo, que nosotros somos una nación de migrantes, podemos ser una nación de inmigrantes igualmente que una nación de leyes. Y también, por supuesto, tenemos nuestra sociedad económica a lo largo de la frontera que compartimos, los puertos de entrada, las inversiones en infraestructura y en cómo podemos modernizar los puertos y cómo podemos facilitar los negocios y los viajes.

— En lo que creemos, y es una creencia compartida, creemos en un sistema de inmigración seguro, humano y ordenado, lo que eso significa, es que atiende las causas de raíz de la migración…

— México dice eso…

— Y es muy real, es muy real, es muy apropiado. Y eso se necesita mucho. En mi reunión con el Presidente de México, él habló muy apasionadamente, y muy bonito, del hecho de que debemos entregar oportunidades, que debemos entregar esperanza a la gente, para que no sientan que tienen que arriesgar tanto, de hecho, que tengan que arriesgar todo, para iniciar el viaje, solamente para enfrentar consecuencias en Estados Unidos, ser forzados a regresar, porque hemos hecho nuestro sistema más ordenado y eficiente, entonces, por ejemplo, el tiempo para una adjudicación final de asilo, no es de seis a ocho años, sino de seis a ocho meses, ahora.

—¿Qué le pidió al Presidente de México?

—Oh, creo que nos pedimos cosas mutuamente, de eso se trata una sociedad y una relación cercana, estamos observando el flujo de la gente, dónde es mayor la presión, dónde están los retos, es un ambiente muy dinámico. México va a pedirnos cosas, nosotros vamos a pedir cosas a México, de acuerdo con los retos que vemos, al igual que en las oportunidades que observamos.

—¿Qué es lo que le dice a los inmigrantes que quieren llegar a Estados Unidos sin papeles en este momento?

—Tenemos dos importantes esfuerzos en camino. Uno es, como mencioné, un sistema en la Corte más eficiente que en el pasado. Casos solucionados por el juez entre seis y ocho meses. Y lo que la gente encontrará, es que la mayoría no calificará para vivir en Estados Unidos, lo que la gente encontrará es que arriesgan sus vidas, arriesgan sus ahorros de toda la vida, solamente para ser regresados. Ser regresados a sus países de origen. Número dos. En la siguiente semana, o en dos semanas, vamos a publicar una nueva regla que le da más poder a nuestros oficiales de asilo, para tomar decisiones de asilo y eso también brindará mayor eficiencia y velocidad al proceso y al resultado.

— ¿Pero esta no es una invitación a Estados Unidos verdad? Porque algunos críticos dicen que el gobierno de Biden quiere invitar gente a vivir a su país.

—Eso es, ahmmm, sabes hay gente en México que dice todo tipo de cosas, gente en Estados Unidos que dice todo tipo de cosas, pero nos gobernamos por los hechos y la ley, y esas alegaciones no son verdad.

—El presidente Biden ha designado al Departamento de Seguridad Nacional como la principal agencia federal para coordinar los esfuerzos nacionales de preparación y respuesta relacionados con la actual crisis entre Rusia y Ucrania. Si bien no existen amenazas específicas para su patria en este momento, ¿cuáles son las posibles amenazas para Estados Unidos?

—Creo que tenemos que estar listos para todo, para eso fue formado el Department of Homeland Security, para las amenazas de cualquier tipo, creo que estamos más preocupados, más enfocados, en un ciberataque, es algo que debemos tener bien entrenado y estar listos para ello, y hemos estado hablando con la gente para que estén alerta. Que hagan las cosas que la gente tiene que hacer, las grandes, medianas y pequeñas empresas, ciudadanos ordinarios, cambiar sus passwords por contraseñas fuertes, respaldar sus sistemas, utilizar algo que llamamos multi factor authentication, algunas de las pequeñas cosas que pueden mejorar realmente la ciberseguridad del país. Y hablamos de la necesidad de tomar acciones preventivas, todo mundo necesita hacerlo.

—¿Cuál es su recomendación para el gobierno de México?

—Bueno, yo se lo dejo al liderazgo de este país, pero estoy seguro, confiado, de que sus líderes están tomando los pasos necesarios para ser fuertes y seguros, esa es su responsabilidad, sin importar si hay una guerra en alguna parte del mundo o no. Sabes, una de las cosas con una ciberamenaza, que la hace única, es que no tiene fronteras. Por eso en 2017, cuando Rusia atacó Ucrania, con un malware (NotPetya Attack), que impactaba un programa de impuestos, se pensó en Ucrania, pero ese código malicioso se esparció por todo el mundo y ha sido el más costoso, el más caro, ciberataque en la historia. Entonces, los ciberataques no conocen fronteras, no están limitados por geografía.

—¿Estados Unidos recibirá refugiados ucranianos?

—Estamos ya ofreciendo alivio humanitario a los individuos que dejaron Ucrania, por supuesto, muchos ucranianos esperan regresar al país, que es de ellos, y entonces la mayoría se queda en Europa.

— Hemos visto que llegan a México para intentar entrar a Estados Unidos…

—Sí, pero los números son relativamente pequeños, hay más de 1.5 millones de refugiados ucranianos, y ellos se están quedando en la región porque, por supuesto, los programas en los países vecinos son lugares más seguros y cómodos.

—Tal vez pueda mandarle un mensaje a esos desplazados de la guerra que piensan venir a México para entrar a Estados Unidos…

—Éste no es el viaje más seguro, no creo que la gente quiera dejar la proximidad de su hogar, viajar a través del mundo, con la esperanza de regresar a Ucrania. El mundo está unido condenando la agresión de Rusia.