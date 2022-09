Si se dan coincidencias con el PRI o cualquier partido, son bienvenidas las alianzas: AMLO

Después de la aprobación a la reforma constitucional para que el ejército permanezca en las calles hasta el 2028, el presidente Andrés Manuel López Obrador agredeció el aval que dieron los dipitados a la propuesta del PRI y manifestó que cualquier alianza, mientras sea "para el beneficio del pueblo" es bienvenida"

“Si el PRI, PAN o cualquier partido, no quiero usar la palabra sumar o adherir; se dan coincidencias para beneficio del pueblo, son bienvenidas todas las alianzas”, expresó el mandatario durante su conferencia mañanera de este juueves.

Lopez Obrador defendió esta reforma que propuso el PRI y dijo que “es para que se consolide la GN” y pidió a los senadores que analicen que otras corporaciones similares existen en el mundo, en países como Francia, España e Italia.

Asímismo, expresó que estaba "contento" con la aprobación y dijo que esperaba que la propuesta se aprobara en el Senado.

“Yo estoy muy contento con la votación de ayer en la Cámara de Diputados porque tiene que ver con la racionalidad, es actuar pensando en la gente”.

“Ojalá y los senadores actúen de la misma manera, que hagan a un lado la politiquería, las banderas partidistas y pongan por delante el interés de la gente, del pueblo, el que haya seguridad, paz, además que no sean hipócritas”, reprochó el presidente.

Ayer por la noche el Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta que reforma un artículo transitorio de la Constitución donde se ordenó la creación de la GN y que amplía el período de apoyo de las Fuerzas Armadas a esta corporación en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028, toda vez que se había estipulado en origen que sólo permanecerían hasta 2024.

La única modificación a la iniciativa fue bajar un año la presencia militar, pues el inicial era 2029.

Fueron suficientes 335 votos a favor de los diputados de Morena, PRI, Partido Verde y PT para alcanzar la mayoría calificada necesaria para cambiar la Constitución, mientras que la oposición sumó 152 votos en contra.

Al interior de la bancada priista, de donde surgió la iniciativa, hubo una abstención de la diputada Ana Lilia Herrera, en tanto que Sue Ellen Bernal y José Francisco Yunes votaron en contra.

Tras la aprobación la reforma pasará al Senado donde el líder de los morenistas, Ricardo Monreal, admitió que su partido no tiene los números para aprobarla.

Durante el foro Expansión Summit 2022, Monreal Ávila dijo que para aprobarse se necesita una mayoría calificada, de 85 senadores. “Si se aprueba la iniciativa, pasará al Senado y se requiere una mayoría calificada. No nos dan los números, no alcanzan los votos porque en este momento Morena tiene 60 senadores y senadoras, además de cuatro senadores del PES, seis del Partido Verde y cuatro del Partido del Trabajo, esto suma 74 senadores. La mayoría calificada es de 85, faltarían cerca de 12, en este momento no se obtendría”, dijo el senador morenista horas antes de la aprobación en San Lázaro.

Aunque es una iniciativa del PRI, a través de la diputada Yolanda de la Torre, los senadores del tricolor han manifestado que votarán en contra, lo que complica las cosas para Morena y sus aliados.

El debate de ayer en San Lázaro duró casi nueve horas, en las que se discutieron 117 reservas, tres mociones suspensivas y tomaron la tribuna poco más de 70 oradores. La única reserva aprobada fue una presentada por el PT para cambiar el plazo para que el Ejército realice tareas de seguridad pública. Ahora se quedará en las calles hasta marzo de 2028.

|| Con información de Javier Divany | El Sol de México ||