Sheinbaum sabe que la mujer tiene derechos, pero va por más: Olga Sánchez Cordero

“Vamos a estar muy bien las mujeres en esta revolución económica que quiere hacer la doctora (...) Yo creo que va a ser un antes y después en la vida de las mujeres”, asegura Olga Sánchez Cordero sobre el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como una feminista.

Puede interesarte: Coordinación, clave para atender a personas con discapacidad: Sheinbaum

En entrevista con El Sol de México, la exsecretaria de Gobernación señala que la enorme votación que tuvo Sheinbaum “fue una ratificación de que estaba el Presidente en el camino correcto”.

Añade que las reformas tendrán que dialogarse, pero se resiste a la existencia de órganos autónomos constitucionales porque “no hay controles constitucionales sobre ellos”. En su opinión sólo deberían ser autónomos el INE, el Banco de México y el Inegi, el resto deben ser organismos descentralizados o desconcentrados.

Elecciones 2024 Claudia Sheinbaum va por consulta sobre reelección de diputados federales y senadores

Tenemos Presidenta electa y usted es parte de ese equipo. ¿Qué le conmueve, qué percibe de este triunfo de Claudia Sheinbaum?

Después de casi seis décadas de estar en los movimientos feministas, luchando por los derechos y las libertades de todas las mujeres en mi país, desde las trincheras en que yo he estado (...) Sí, esto ha sido para mí la lucha de vida, imagínate lo que significa en este momento tener a una primera Presidenta de la República mujer, pero además no cualquier mujer, ella es una científica. Nunca habíamos tenido presidentes varones científicos, siempre habían sido abogados, economistas, no sé si por ahí un contador, pero básicamente abogados y economistas, y también militares en la primera etapa de la conformación de la República. Creo yo que ella va a continuar con la Cuarta transformación. Estoy convencida que ella va a continuar con esto que sí fue una gran transformación en el país. Ella es una ingeniera medioambientalista de la Universidad de Berkeley, una física de la UNAM.

Entonces ella tiene una formación científica y académica (...) ¿Qué significa todo esto? Significa, sobre todo, metodología. Una metodología para realizar las tareas de gobierno, como lo hizo en la Ciudad de México.

Sánchez Cordero FOTO: Roberto Hernández / El Sol de México

¿Usted ve a Claudia Sheinbaum como una feminista? ¿En qué corriente feminista la ubica usted?

Por supuesto que hay muchos movimientos feministas, ya no podemos hablar solamente de un movimiento, ni tampoco de un feminismo. Creo que ya hay muchos feminismos y ahí también muchas corrientes en el feminismo. No es lo mismo que cuando yo empecé hace 60 años, 1960, 1965.

Cuando empezábamos en estos movimientos eran movimientos por los derechos y por las libertades, porque no teníamos los mismos derechos y las mismas libertades que los hombres.

Creo que ella tiene un feminismo muy interesante, porque ella es científica. Sabe que la mujer tiene derechos y libertades, pero ella va por más. Va por igualdad sustantiva y quiere elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva. No nada más la igualdad formal que tenemos en las leyes, la igualdad sustantiva en todo: en la no brecha salarial, en la distribución de las labores en el hogar entre hombres y mujeres, igualdad en el acceso a la educación, igualdad de oportunidades laborales, en fin, igualdad.

¿Es cierto que cuando las mujeres llegan a un espacio de toma de decisiones se les pone la vara más alta, se espera más de ellas?

Es totalmente cierto, la vara es más alta con la que se mide a una mujer en el gobierno y a veces lamentablemente tenemos muchas personas misóginas, y esas personas misóginas no solamente son hombres, sino también mujeres, y sobre todo por otra cosa, cuando llegas tan alto no tienes dónde voltear de las violencias que sufres ¿A dónde volteas? ¿A qué instancia?

¿Con quién? Tenemos las mujeres que cambiar la visión y ayudar y solidarizarnos, lo que han venido a llamar la sororidad entre nosotras para que lleguen más.

Hoy se gana el Congreso de la Unión por mayoría calificada. Los legisladores detuvieron muchas leyes de AMLO para que supuestamente no afectaran al país, como la reforma al Poder Judicial para que los ministros sean elegidos por votación, el Inai, el INE, ¿Cree que todas estas leyes ponen en riesgo al país?

No hay ningún riesgo. El pueblo de México decidió en un ejercicio plebiscitario que está en el fondo de esto y que son las políticas del Presidente, mismas que consideró adecuadas, que están de acuerdo con la gestión, y por eso fue que ella (Claudia Sheinbaum) tuvo la enorme votación que tuvo y bueno, fue una ratificación de que estaba el Presidente en el camino correcto.

¡Dos a uno! No es fácil tener cuatro millones de votos más que el presidente López Obrador. ¿No sé si ustedes se lo esperaban en esta votación?

Yo sí, sabía que ella traía dos a uno y los de la burbuja rosa pensaban que estaban ganando. ¿De dónde? Ni así, ni con todo el lodo, con todas las fake news, con todos los bots, con todas las plataformas que contrataron, que les costaron millones y millones de pesos o millones de dólares, pudieron. La gente volvió a entregárselo todo al Presidente, a la presidenta electa y a Morena.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

¿En qué le gustaría participar con ella (Sheinbaum)? ¿La Fiscalía General de la República no le llama la atención?

Por lo pronto creo que estoy dentro de la Cámara de Diputados, lo cual me da una gran alegría y es un honor para mí. Yo creo la fiscalía se requiere 24 por 24 (horas), y yo creo que ya ahorita, después de trabajar tantos años en mi vida, ya me quiero ir un poquito a descansar, a tener más tiempo para mis hijos, para mis nietos, para mi esposo.