Reitera AMLO que lamenta muerte de delincuentes en enfrentamientos con autoridades

“Nos duele la pérdida de vidas de quienes están en las bandas (de delincuentes), porque también son seres humanos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que se le preguntó en su conferencia de prensa si su estrategia de seguridad Abrazos no balazos pasará a la historia y si cambiará sus acciones de seguridad, luego que se realizó el pasado 5 de enero, un operativo armado de militares en Culiacán, Sinaloa, para detener al narcotraficante Ovidio Guzmán.

El mandatario federal recalcó que seguirá con la misma estrategia para “atender las causas” que originan la delincuencia y eso no va a variar. Aunque dijo que las organizaciones que se dedican “con mucha prepotencia” al tráfico de drogas o elaboración de drogas sintéticas, como el fentanilo, no se va a permitir.

No obstante, expuso que aunque no permita tráfico y producción de drogas, no significa que eso sea "declarar la guerra a nadie, sino atender el problema con inteligencia, entre más inteligencia, menos fuerza y lo mismo, que nos afecte a inocentes, que no es igual, nos duele mucho que pierdan la vida soldados, integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia, policías”, indicó.

Aunque, también dijo que "le duele mucho cuando hay enfrentamientos y se da la pérdida de vidas de quienes están en las bandas delincuenciales", mientras subrayó que “es muy distinto un enfrentamiento, a que salga a perjudicar a la población, quien no tiene culpa de nada”.

Aseguró que el nivel de letalidad de las Fuerzas Armadas “ahora es distinto, porque se cuida eso, se protege a los seres humanos, pero también que se sepa que no hay impunidad”.

En este sentido, aseguró que su Gobierno procuran que en los enfrentamientos entre FFAA y criminales “no se abuse, como era antes, que había masacres, el que quedaba herido lo remataban, eso no. Ahora, en cualquier enfrentamiento, en este último, son más los detenidos y los heridos que los muertos y antes no era así, eran más los muertos que los heridos y los detenidos”.

AMLO niega que Ovido haya sido trofeo para Biden

También, el presidente negó que se detuviera al narcotraficante Ovidio Guzmán porque venía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y subrayó que en su gobierno no están acomplejados, como subordinarse a otro gobierno.

Finalmente, dijo que en su Administración “no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie, yo me siento orgulloso de representar a un pueblo honesto, bueno, trabajador, heredero —ya lo dije y lo repito—, de una gran riqueza cultural” y concluyó que todos los que vienen a México “se quedan maravillados”, concluyó.

Por otra parte, el presidente adelantó que emprenderá una gira por el estado de Sonora, los días 17, 18, 19 de febrero y que, regresará a la Ciudad de México el mismo 19 de febrero para conmemorar el Día Nacional del Ejército Méxicano.

Sobre su gira por Sonora recordó que se comprometió con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en hacer un libramiento en la ciudad de Nogales, para que el ferrocarril ya no pase por en medio de la ciudad, como ha ocurrido por más de un siglo, “ya tenemos el proyecto, para hacer un desvío”, dijo el presidente.