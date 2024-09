Suman 14 estados que avalan el traspaso de la Guardia Nacional a Sedena

La reforma a la Guardia Nacional es una iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que traslada el control y administración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuando antes estas eran facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado se turnó a los Congresos estatales para que la avalen. Estos son las entidades que han avalado el proyecto.

Tabasco

Tabasco, de donde es el presidente López Obrador, se convirtió en la primer entidad en aprobar la reforma a la Guardia Nacional. Con 27 votos a favor y 8 en contra, la LXV Legislatura al Congreso del Estado avaló la reforma aprobada por el Congreso de la Unión para que se traspase la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Zacatecas

El segundo estado en avalar la reforma fue Zacatecas. Con 18 votos a favor y 12 en contra, el Congreso de Zacatecas se convirtió en la segunda legislatura estatal en avalar la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional (GN).

La aprobación de la minuta con proyecto de decreto enviada por el Senado, se dio la mañana de este miércoles, luego de dos horas y media de discusión en el pleno, donde los diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra, coincidiendo en que esta reforma abona a la militarización del país.

Baja California

Con 19 votos a favor y 5 en contra, el Congreso de Baja California aprobó la reforma federal para que la Guardia Nacional se incorpore a las fuerzas de la Secretaría de Defensa Nacional convirtiéndose así en el tercer estado en avalar el proyecto.

Ciudad de México

Los diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron por 43 votos a favor y 19 en contra las reforma federal a fin de que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Sedena.

En defensa de la minuta, Xóchitl Bravo, coordinadora parlamentaria de Morena, invocó nuevamente que los votos de 36 millones de mexicanos respaldan esta decisión, porque es una medida para protegerlos y garantizar la paz, porque ese cuerpo federal ahora tendrá capacidad operativa.

El panista Mario Enrique Sánchez Flores inició su discurso en contra con una grabación que puso en el micrófono de la tribuna, en ella el presidente Andrés Manuel López Obrador, como opositor, se pronunciaba en contra de la militarización del país, pero ahora, dijo el legislador, la impulsa.

Durango

El Congreso del Estado de Durango aprobó la minuta enviada por la Cámara de Senadores que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

Tras recibir la minuta, el Poder Legislativo de Durango la turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, y posteriormente se sometió el dictamen correspondiente a votación en la cuarta sesión del día. Los integrantes de la Septuagésima Legislatura avalaron la reforma, reconociendo la importancia de contar con una Guardia Nacional que se integre de manera armoniosa con los tres órdenes de gobierno.

Campeche

El Congreso de Campeche, con 22 votos a favor y seis en contra, fue avalada la reforma constitucional federal para ceder a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) formalmente el mando de la Guardia Nacional (GN).

Así, Campeche se convirtió en el cuarto estado del país cuyo Poder Legislativo avaló la iniciativa aprobada por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Los primeros tres fueron Zacatecas, Tabasco y la Ciudad de México.

Sinaloa

En sesión pública extraordinaria, el Congreso de Sinaloa dio “luz verde” a la reforma que traslada el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sobre esta reforma, el diputado Luis de la Rocha, del PRI, expresó su desacuerdo y consideró que en los gobiernos de Morena el crimen organizado es dueño absoluto.

De la Rocha afirmó que “siempre lo he dicho, no le puedes entregar el poder absoluto a las fuerzas armadas de un País, no están preparados ni educados. La separación que se hace es dejar sin pies a los policías estatales y municipales, como lo han hecho”, criticó.

Oaxaca

Con 34 votos a favor y dos en contra, el Congreso de Oaxaca respaldó la reforma a la Constitución de México, en materia de Guardia Nacional, aprobada por el Congreso de la Unión.

El Pleno discutió y aprobó el dictamen respectivo luego de que el Senado de la República lo aprobó en lo general y en lo particular, y lo remitió a las legislaturas estatales.

Lo anterior, para el cumplimiento del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que además de la aprobación en el Congreso de la Unión se requiere del aval de la mayoría absoluta de los Congresos de los estados del país, en los asuntos de modificaciones o adiciones a la Carta Magna.

Yucatán

Con 18 votos a favor y 16 en contra, en el Congreso de Yucatán se aprobó el dictamen que avala el proyecto de decreto por el que la Guardia Nacional se adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los posicionamientos a favor de este dictamen estuvieron a cargo de los Diputados de Morena, Naomi Peniche López, Estefanía Baeza Martínez, Rafael Quintal Medina, Daniel González Quintal y Alejandro Cuevas Mena.

Las posturas legislativas en contra, los encabezaron la diputada Zhazil Méndez Hernández (PAN), los diputados Roger Torres Peniche (PAN), Álvaro Cetina Puerto (PAN), Gaspar Quintal Parra (PRI) y Javier Osante Solís (MC).

Tlaxcala

Con 17 votos a favor y tres en contra, el Congreso de Tlaxcala avaló la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, para que esta corporación pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y realice labores de seguridad pública.

Entre posturas a favor de los diputados de Morena y en contra de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, el Congreso local se unió a otros que también respaldaron dicha reforma propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a cinco días del relevo presidencial.

Colima

Con un total de 18 votos a favor y 7 en contra, el Congreso de Colima aprobó la reforma constitucional donde la Guardia Nacional queda bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas.

La diputada Isamar Ramírez insistió en que este dictamen tiene ya varios meses en discusión, por lo que se ha tenido mucho tiempo para el análisis, por lo que pidió a legisladores de oposición a no argumentar la excusa de la falta de tiempo.

Por su parte el diputado Crispín Guerra insistió que el proceso de discusión y aprobación de la minuta se hizo de manera apresurada y sin haberse leído, como una prueba de ello resaltó que dos de los legisladores de Morena que usaron la tribuna se contradijeron en la versión de cuál institución estará llevando a cabo el mando de la Guardia Nacional.

Quintana Roo

De manera exprés, la Legislatura de Quintana Roo aprobó la minuta sobre la reforma a la Guardia Nacional que le remitió la Cámara de Senadores sin pasar por el trámite de comisiones, ya que la alianza mayoritaria Morena-PVEM-PT alegó que se trataba de un asunto de obvia y urgente resolución.

De esta forma y bajo contingencia meteorológica, con 18 votos de la alianza mayoritaria y 4 votos en contra de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, el Congreso de Quintana Roo aprobó la reforma de la Guardia Nacional.

Guerrero

Con una votación de 32 votos a favor y 12 en contra, el Congreso de Guerrero aprobó la noche de este miércoles la reforma constitucional que transfiere la operatividad y manejo administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En la argumentación que presentó la diputada Araceli Ocampo Manzanares en su calidad de miembro de la Comisión Especial, señaló que el antecesor de la Guardia Nacional, la Policía Federal, fue muy cuestionada e infiltrada por los grupos delincuenciales.

Además, estableció que en su momento el presidente Felipe Calderón Hinojosa sacó al Ejército a enfrentar una guerra contra el crimen organizado sin estar preparado para ello.

Estableció que el transferir el control de la Guardia Nacional al Ejército es benéfico porque tendrán una mejor preparación, mejores prestaciones y en caso de que se cometa alguna irregularidad serán sancionados bajo el régimen castrense.

En contraparte, diputados de oposición como Erika Lorena Lursh Cortés señalaron que en Guerrero las fuerzas castrenses tienen demasiados antecedentes negativos que han demostrado que cuando interfieren en materia de seguridad se incrementan las violaciones a los derechos humanos.

Veracruz

Por mayoría de votos, el pleno del Congreso de Veracruz dio su aval para la reforma constitucional con la que se determinó que la Guardia Nacional esté bajo el control administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a fin de que tenga facultades para investigar y perseguir delitos.

Morena y sus partidos aliados PT, PVEM y Fuerza por México Veracruz dieron 35 votos a favor de esta modificación constitucional, mientras que los partidos de oposición PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y diputados independientes emitieron 9 votos en contra.

