¿Reelección en el PRI? Esto adelantan líderes estatales

La primera reelección en los casi 100 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría concretarse este domingo si el Consejo Político Nacional del partido, integrado por poco más de 500 delegados, opta por la permanencia de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del partido y Carolina Viggiano, como secretaria general.

A una consulta de Organización Editorial Mexicana, el PRI en cinco estados no definió abiertamente su apoyo a Alito Moreno al asegurar que los consejeros tienen total libertad de elegir a su dirigente, mientras que otros dicen que no pueden divulgarlo. En Coahuila y Veracruz mostraron su desacuerdo con la continuidad del exgobernador de Campeche.

Dos fórmulas son las que buscan la dirigencia nacional del PRI, una de ellas es la de Alito Moreno y Carolina Viggiano Austria, como presidente y secretaria general, respectivamente, mientras que en la otra están Lorena Piñón Rivera y Cuauhtémoc Betanzos Terroba, como presidenta y secretario general, respectivamente.

De acuerdo con los dirigentes estatales del partido consultados, el PRI llega unido en la mayoría de las plazas y respalda la continuidad de Alejandro Moreno a quien consideran como la mejor carta para dirigir las riendas de ese instituto político, sin embargo, dirigentes de los estados de México, Jalisco, Sonora, Tabasco y Tlaxcala hasta este viernes no habían definido abiertamente su apoyo a Alito; algunos comentaron que será en la asamblea, y otros que los consejeros nacionales tenían total libertad de elegir a su dirigente.

En el Estado de México, la presidenta del comité estatal, Ana Lilia Herrera Anzaldo, encabezó reuniones donde analizaban el tema de elección de su presidente nacional, mientras que en Jalisco, la excandidata al gobierno del estado Laura Haro Ramírez, quien apenas pasó la elección regresó a su cargo como presidenta del PRI local, dijo que todos los consejeros nacionales llegarán con total libertad a la elección del dirigente nacional del tricolor.

“Estoy muy clara, soy consejera política nacional estoy muy clara de cuál va a ser el sentido de mi voto y llegaremos los consejeros nacionales de Jalisco firmes, participan alrededor de 10 y, en mi caso particular no solamente soy dirigente del PRI Jalisco, sino que formo parte de la Comisión Nacional de Procesos Internos, entonces tengo que ser muy cuidadosa con mis expresiones, con mis opiniones para no violentar el proceso”, señaló Haro Ramírez.

Aunque reconoció la dirigente estatal que hay alrededor de 20 peticiones de los militantes del partido para expulsar a varios notables integrantes que apoyaron otras campañas, en especial las de morena y con eso se olvidaron de las del PRI.

Sobre la relación con Morena, Haro Ramírez dijo que ella ha sido de las pocas dirigentes de la oposición que ha alzado la voz y que ha acusado ante las instituciones responsables hechos denunciables, y aseguró que al ser una líder opositora también ha habido repercusiones.

El dirigente del PRI en Sonora, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, comentó que su decisión la definirá al momento de emitir su sufragio en la asamblea de Consejeros Políticos Nacionales. "El voto es secreto”.

Brown Ramsburgh sostuvo que hay unidad en el partido y están enfocados en trabajar para que se fortalezca y con ello ser una opción para los ciudadanos sonorenses en la defensa de las causas sociales y de los temas que son trascendentales para el estado y el país.

A raíz de los resultados que obtuvieron como partido en Sonora, donde sólo mantuvieron la alcaldía de Hermosillo al ir en coalición con el PAN y el PRD, el líder del PRI en Sonora expuso que están en una fase de reconocer errores y ajustar puntos que los lleven a mejorar la imagen y el posicionamiento ante los ciudadanos.

"Hay un proceso de autocrítica reconociendo avances y retrocesos, y preparándose para lo que sigue", reconoció, Brown Ramsburgh.

En Tlaxcala, el dirigente estatal del PRI, Ernesto García Sarmiento, se reservó a emitir cualquier comentario sobre la elección de la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del instituto político.

En entrevista, García Sarmiento rechazó declarar si el priismo tlaxcalteca apoya o no la reelección de Alejandro Moreno y se limitó a señalar que esperarán los acuerdos y se ceñirá a ellos.

Sin embargo, adelantó que los priistas tlaxcaltecas sí participarán en el proceso de elección.

Por su parte, Miguel Barrueta Cambrano, dirigente del PRI en Tabasco, confirmó la participación de los tabasqueños en la lista de consejeros nacionales pues dijo que era crucial contribuir activamente en el proceso de renovación del partido, aunque no dijo si apoyará a Alito.

“La convocatoria establece claramente que las dirigencias de los Comités Directivos Estatales no podemos pronunciarnos a favor de ninguna de las dos candidaturas en este proceso. Como líderes, nuestro papel es garantizar la imparcialidad y el respeto al proceso democrático interno, asegurando que todos los militantes tengan la libertad de tomar sus propias decisiones sin influencias externas”, aclaró Barrueta Cambrano.

El dirigente del tricolor en Tabasco resaltó que el PRI llegaba a la elección de la nueva dirigencia nacional con una base sólida y unida. “Estamos preparados para enfrentar los nuevos desafíos con fuerza y determinación, siempre poniendo en primer lugar los intereses del partido y de la nación. La unidad y el respaldo de nuestros militantes son esenciales para seguir adelante y salir fortalecidos de este proceso interno”.

El PRI Tabasco llega como un incondicional de la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno Cardenas.

Su actual dirigente Miguel Barrueta Cambrano es considerado un alfil de los intereses del campechano en Tabasco. Nombrado en febrero pasado, cargó con una de las peores derrotas del Revolucionario Institucional en Tabasco, que dicho sea de paso, ni candidato propio registró.

Pero la caída de lo que quedaba del PRI inició con la desbandada de cuadros importantes como el caso de la diputada Katia Ornelas Gil, a quien después de quitarle la presidencia de su bancada en el Congreso Estatal renunció al partido en abril de 2023 y hoy es parte del equipo del gobernador electo Javier May Rodríguez.

Cabe destacar que Miguel Barrueta llegó tras la conclusión del periodo de Dagoberto Lara, quien provocó la división al interior del PRI en Tabasco.

Posteriormente, y luego de que el Consejo Político del tricolor ratificó a Alito en la dirigencia nacional, la división interna se agudizó entre quienes lo respaldan y quienes lo querían fuera.

Sin embargo, en Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que el PRI del estado es aparte: “Nosotros no estamos concentrados en eso del tema nacional porque nuestro partido en el estado se cuece aparte y nosotros estamos concentrado en lo de Coahuila”.

El mandatario agregó que la dirigencia estatal de este partido estará presente en el consejo político, pero resaltó que: “nosotros siempre hemos dicho que la dinámica que tenemos por acá, en Coahuila, en torno a nuestro instituto político se diferencia de los liderazgos priistas del resto del país”.

También se buscó al líder del CDE del PRI en el estado, Carlos Robles Lostaunau, pero sus colaboradores informaron estaba fuera del estado.

El pasado 7 de julio, cuando se anunciaron las reformas a los estatutos del partido para permitir la reelección de sus dirigentes, Robles Lostaunau destacó que revolucionar era el único camino para fortalecer al PRI en México, lo cual se propondría desde Coahuila al sumar a los mejores cuadros del partido de los estados y de los municipios del país que representen una fuerza territorial y electoral ganadora.

Y en Veracruz, el Comité Directivo del PRI en el estado, a cargo de Adolfo Ramírez Arana, rechazó emitir un posicionamiento sobre la elección de la dirigencia nacional del partido tricolor que se desarrollará el próximo domingo en la Ciudad de México.

Desde el área de la presidencia se dio a conocer que el dirigente estatal se encontraba fuera de Xalapa y que en ese tema “prefería mantenerse al margen”.

Lo anterior, debido a que Lorena Piñón Rivera, quien busca llegar a la dirigencia nacional del partido y se encuentra en contienda con Alejandro Moreno, actualmente es secretaria general del Comité Directivo en Veracruz.

Tras las elecciones del pasado 2 de junio, el dirigente estatal no ha emitido posicionamientos o declaraciones relacionadas con los resultados que se tuvieron en las urnas.

En el pasado proceso electoral el PRI se ubicó en tercer lugar en número de votos obtenidos en las urnas, al sumar 371 mil 445, correspondientes únicamente al 10.83 por ciento de la votación total en la entidad.

Lo anterior significó una pérdida de 34 mil 246 votos, ya que en las elecciones de 2018 en las que se eligió la gubernatura sumó 405 mil 691 sufragios.

El PRI formó parte de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz junto a los partidos políticos PAN y PRD, y fue el tricolor quien colocó al candidato a la gubernatura: José Francisco Yunes Zorrilla.

Los comités directivos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México expresaron abiertamente su apoyo a Alito.

“Nos llega de orgullo que un campechano como Alejandro Moreno Cardenas esté contendiendo nuevamente”, afirmó, presidenta del CDE del PRI en Campeche, quien agregó: “estamos convencidos que el liderazgo que hoy necesitamos como partido de oposición, es un líder (…) que sea el más grande opositor de este gobierno”.

En la pasada elección, el PRI ganó sólo uno de los 13 municipios de Campeche y tendrá en el Congreso del estado una bancada de tres legisladores, uno por el principio de mayoría y dos plurinominales.

Las campañas de los aspirantes a dirigir el PRI nacional concluyeron este sábado, un día antes de la elección de los integrantes del Consejo Político Nacional (CPN) del partido, y según el calendario que se dio a conocer, este domingo se contabilizarán los votos y se harán públicos los resultados.