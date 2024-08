AMLO acusa a Marea Rosa de mentir e interpretar la Constitución a su modo

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó la protesta que realizó el movimiento Marea Rosa frente al Instituto Nacional Electoral (INE), en rechazo a la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso, y dijo que muchos de los manifestantes no sabían ni lo que pedían.

Al iniciar su conferencia matutina de este lunes, el presidente dijo que cuando a los opositores les convenía se aplicaba la ley y ahora como no les beneficia buscan una interpretación a modo.

“Cuando ellos les convenía se aplicaba la ley al pie de la letra, ahora como no les conviene, quiere que se interprete la Constitución y que se interprete la ley. Pero lo plantean con términos, con conceptos jurídicos que se necesita especialistas para explicarlo”, comentó sobre la marcha, en la que participó la excandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez.

Luego de mostrar y dar lectura al documento que entregó el Frente Nacional Cívico (FNC) al INE para pedir que no se permita una sobrerrepresentación del oficialismo, el mandatario federal cuestionó: “¿Por qué, antes, cuando a ellos les beneficiaba, no cambiaron la fórmula –de asignación de curules?”.

También, expresó que es falsa la afirmación del FNC que sostiene que se les están robando 10 millones de votos “¿dónde están la pruebas”, cuestionó.

Insistió que los dirigentes del Frente engañan al decir que el Gobierno comete “fraude” al pretender validar la sobrerrepresentación, mientras aseguró que nunca habían existido unas elecciones tan limpias y libres.

Al referirse al mitin de la Marea Rosa expresó que algunos de los manifestantes no tenían idea del motivo por el cual se manifestaban.

“Ayer hubo una protesta ya con poca presencia, pero todavía siguen mintiendo la gente. Estaba yo viendo que algunos de los asistentes a la manifestación no tenían ni siquiera claro porque se manifestaba, por toda la manipulación que han llevado a cabo”, dijo el mandatario, mientras remarcó que “no es fácil entenderlos qué es lo que quieren”.

Rechazó que Morena y partidos aliados del Trabajo y Verde Ecologista vayan a lograr la sobrerrepresentación en el Congreso, indicó que, “la Constitución es clara y hay una ley que establece como distribuir los plurinominales y así se ha hecho”.

Recalcó que Morena y partidos aliados triunfaron en 256 de 300 de los distritos electorales, lo que representan el 85 por ciento de estos.

Resaltó que la oposición debe entender que ya cambió la mentalidad del pueblo y se ha revolucionado la conciencia de la gente.

“Entiendan, ya cambió la mentalidad del pueblo y se llama revolución de las conciencias”, dijo.

Al leer el documento del FNC, López Obrador sostuvo que lo que los opositores buscan es evitar que se reforme la Constitución, en particular, para que no se apruebe la reforma al Poder Judicial de la Federación y con ello no se depure de la presunta corrupción que existe en las institución.

“Lo que no quieren es que se tenga una mayoría para poder reformar la Constitución porque, si se reforma la Constitución, ¿qué se puede hacer? Se puede reformar el Poder Judicial, y se va a elegir a magistrados y a ministros, y se puede limpiar de corrupción al Poder Judicial, pero eso no quieren que suceda", comentó.