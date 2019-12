PRD sigue pleito por deuda con Carlos Ahumada

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que hasta el momento ya pagó la mayor parte de las multas ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, reconoce que mantiene vigente un juicio legal con el empresario argentino, Carlos Ahumada por un supuesto préstamo que hizo de 200 millones de pesos en el 2004 al partido durante la dirigencia nacional de Rosario Robles, dijo Camerino Márquez, representante del Sol Azteca ante el INE.

'"Lo de las multas vamos bien. El PRD se ha ido regularizando ya no traemos las multas que traíamos en el pasado. En este año, el 2019 fue el año en que estuvimos menos multados en lo federal… en este año fue multado solo por la cantidad de poco más de 500 mil pesos, fue un año récord porque no tuvimos el desorden administrativo y financiero que en ocasiones nos causaba el tener que responsabilizarse de la administración de las coaliciones, los informes financieros de los candidatos y precandidatos”, detalló.

De acuerdo con al INE, este mes el PRD recibió 33 millones de pesos por sus prerrogativas, de los cuales le descontaron 717 mil 886 pesos por concepto de multas.

El también integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Sol Azteca indicó que con la reestructuración administrativa y financiera que el PRD viene realizando tras su caída a cinco por ciento en lo electoral, con el porcentaje de sus prerrogativas ha pagado casi la totalidad de las multas.

Agregó que también están recorriendo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que los magistrados valoren las multas en materia de fiscalización y el resto de ellas fueron aplicadas en los estados como fue el caso de Jalisco y otras entidades con menores sanciones.

“Vamos saneando y vamos optimizando recursos en el partido”, subrayó el perredista.

Respecto a la demanda que el empresario argentino Carlos Ahumada emprendió contra el PRD en el 2014 y su entonces expresidenta, Rosario Robles, para exigir el pago de 200 millones de pesos que les prestó para que el partido saldará sus deudas de 2003, dijo: “ya no ha habido mayor trascendencia todo está en las mismas circunstancias en las que ha estado actuando y ya no es un tema que le esté dando seguimiento la Representación sino directamente el área jurídica del partido y un despacho particular que le da seguimiento en Argentina”, indicó.

“En este momento sigue igual el proceso no se ha acreditó que el PRD haya solicitado un préstamo a un particular y eso quedó demostrado en el sentido de que el partido haya firmado un convenio, acuerdo o pagaré que nos comprometa sobre los recursos reclamados por Carlos Ahumada Kurtz”, destacó Camerino Eleazar.

Confió en que al no haber pruebas lo más probable es que se deseche la denuncia y "ojalá que así sea" y el proceso podría durar varios años, debido a que hay una vinculación entre el derecho internacional privado, por tratarse de que se le está dando seguimiento tanto en Argentina como en México vía exhortos.

Dijo que se trata exclusivamente de la gestión de Rosario Robles y de sus informes financieros, documentación que el PRD ya acreditó y consideró que no se le podrá dar la razón a un perfil tan desacreditado como lo es Carlos Ahumada.