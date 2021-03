Posponen para este viernes resolución sobre suspensiones a ley eléctrica

El titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, decidirá este viernes si otorga las primeras suspensiones definitivas a empresas que interpusieron amparo en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Esto significa que, si el juez Juan Pablo Gómez Fierro da la suspensión provisional, la reforma a la Ley Eléctrica seguirá suspendida por varios meses hasta que el impartidor de justicia analice y, en su caso, otorgue el amparo a las empresas que han pedido la protección federal.

En dos audiencias incidentales llevadas a cabo el mediodía de este jueves, el juez Fierro escuchó los argumentos de los apoderados legales de las empresas afectadas por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de marzo.

También estuvieron representantes jurídicos de la Secretaria de Energía (SENER) que, al igual que su contraparte, presentaron algunas pruebas.

“El juzgado evaluará lo expuesto y este viernes por la mañana será publicada la resolución sobre las suspensiones”, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Se señala que la suspensión en el juicio de amparo se entiende como la detención del acto reclamado, en este caso la reforma a la Ley Eléctrica, para que, si no se ha producido, no nazca y, si ya se inició, no prosiga, con la finalidad de que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados y que se evite su realización.

Sener impugna suspensiones a reforma eléctrica

La Secretaria de Energía (Sener) interpuso este miércoles dos recursos de queja para impugnar las suspensiones provisionales que concedió el juez Juan Pablo Gómez Fierro a las empresas Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana en contra de la Ley de la Industria Eléctrica.

Ambos recursos serán turnados a un Tribunal Colegiado, el cual deberá resolver si ratifica o revoca la medida cautelar. En tanto el juez Fierro convocó este viernes a audiencia para resolver si concede la suspensión definitiva a las empresas que participan en el mercado eléctrico y a quienes dos jueces han otorgado 35 medidas cautelares.

Gómez Fierro, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió se investigue su actuación, informó que la defensa de las empresas y la directora de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, en representación del Presidente de la República, externaron su intención de comparecer en la audiencia incidental, programada para este viernes con el fin de exponer sus alegatos.

Hasta el momento los juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, han otorgado suspensiones provisionales a las empresas, Eólica Santa Catarina, Eólica de Oaxaca, Bluemex Power, Energía y Proyectos Eólicos.

También a Fuerza y Energía de Naco Nogales, Fuerza y Energía BII Hioxo, Fuerza Eólica de San Matías, Compañía Eoloeléctrica de Ciudad Victoria, Compañía Eólica de Tamaulipas, Compañía Eólica Vicente Guerrero, Compañía Eólica la Mesa, El Rollo Solar, y Juárez Renovables.

Gómez Fierro dio a conocer que también recibió un “amicus curiae”, figura que es empleada en diversos tribunales con el objeto de permitir que quienes no se encuentran legitimados procesalmente para intervenir en los procesos, pero que tienen interés en el tema, puedan expresar sus puntos de vista ante el órgano jurisdiccional.

Para el impartidor de justicia, esto resulta particularmente relevante cuando un tribunal constitucional se encuentra decidiendo asuntos que pueden repercutir sobre la manera en la que se definen los derechos en la sociedad.

Es de recordar que hasta el momento, el juez Gómez Fierro otorgó otras siete suspensiones provisionales contra la reforma eléctrica, mientras que el titular del juzgado primero especializado, juez Rodrigo de la Peza López Figueroa concedió dos más, con lo cual ya suman 35 las medidas cautelares otorgadas a las empresas que participan en el mercado eléctrico.