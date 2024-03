Policía de Guerrero que habría asesinado a normalista de Ayotzinapa se fugó: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el policía de Guerrero que presuntamente asesinó a un estudiante de la Normal Rural "Isidro Burgos" se dio a la fuga.

"Ayer el presunto responsable del asesinato del joven normalista se fugó, el policía, y se está haciendo la investigación y la búsqueda", dijo el mandatario.

Detalló que el policía estaba en arresto administrativo y que no se cumplieron los protocolos de seguridad y se está realizando la investigación para su pronta localización y detención por el asesinato del joven, Yanqui Gómez, normalista de la normal rural de Ayotzinapa en Guerrero.

"Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentre a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando y avanzando, quieran impedirlo, no lo van a lograr", sentenció el Presidente de México.

Comentó que esto es parte de la descomposición que enfrenta el gobierno y de los intereses que están de por medio.

"Vamos a hacer la investigación a fondo, y se va a intensificar la búsqueda de éste policía para detenerlo. Se dio la indicación de que se arraigara, estaba la espera de la orden aprehensión, pero le avisaron o decidió fugarse".

López Obrador confirmó la desaparición de dos elementos de la Fiscalía General de la República que se dirigían a Guerrero para coadyuvar en las investigaciones sobre los 43 normalistas desaparecidos.

"Sí existen estas personas desaparecidas, es un hombre y una mujer de la Fiscalía General, están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y que desaparecieron y se está llevando a cabo la búsqueda de los elementos, son dos servidores públicos de la Fiscalía General".

Fue el pasado jueves 7 de marzo cuando estudiantes normalistas supuestamente se enfrentaron con policías de Guerrero en un retén.

La versión oficial, según las indagatorias de las autoridades de Guerrero, asegura que Yanqui Gómez Peralta, joven de 23 años, junto a su compañero Osiel, conducían una camioneta Pick Up con reporte de robo en la que llevaban droga y armas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) respaldó parte de esta versión, añadiendo que policías locales dieron con el automóvil gracias a un rastreo por cámaras del C4, y un retén policíaco en las inmediaciones de Chilpancingo confrontó a los estudiantes que estaban estacionados.

Tras estos hechos, los normalistas regresaron a Chilpancingo, donde vandalizaron las instalaciones de la Policía Municipal con petardos y piedras

En su conferencia matutina mostró una resortera que habrían utilizado los normalistas el pasado jueves durante su manifestación en la que tiraron una puerta de Palacio Nacional.