Pide AMLO a legisladores definirse en reforma eléctrica y no guiarse por intereses

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la discusión y eventual votación de su iniciativa de reforma en materia eléctrica en el Congreso será una oportunidad para que los diputados y senadores, no solo del PRI, sino de todos los partidos, para que demuestren si están a favor de los intereses del pueblo o de grupos, por lo que les pidió que actúen libremente.

“Los legisladores en general, no sólo de un partido, tienen que definirse, tienen que colocarse en su sitio” dijo el presidente, mientras subrayó que, ahora, “van a ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario o están a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados” y que este debate no sólo se trata de un asunto de partidos.

Asimismo, el mandatario dijo que su reforma es una oportunidad para la “transparencia”, pues con ella se podrá enterar el público de los beneficios que obtenían presuntamente particulares con beneficios de la Nación.

En este sentido, adelantó que este próximo lunes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, junto con integrantes del gabinete de Energía, darán a conocer el esquema con el que se han estado beneficiando empresas privadas generadoras y consumidoras de energía, pues aseguró que con la reforma energética se les ha estado subsidiando. También expresó que con este informe se dará a conocer la campaña de publicidad que están financiando sus adversarios a quienes llamó “corruptos”.

“No es posible que estas empresas que no pagan por la transmisión y tienen subsidio y entonces empresas comerciales como Oxxo pagan menos por la luz que lo que paga un hogar de clase popular o clase media” manifestó. “¿De quién es la CFE? ¡Es del pueblo! y no es posible que estas empresas que no pagan por la transmisión y tienen subsidio, pagan menos por la luz de lo que paga un hogar de clase popular”, reprochó

Asimismo, negó que la reforma eléctrica genere un monopolio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y resaltó que lo que se busca con la Reforma Eléctrica es que “haya un equilibrio”, donde el 54 por ciento de la energía eléctrica en el país la genere la CFE y el 46 por ciento las empresas privadas.ento las empresas privadas.

