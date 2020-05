Pacto fiscal, pilar para estados y municipios: Fernando Arechederra

Fernando Arechederra Mustre, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que el pacto de coordinación fiscal es un pilar para los estados y los municipios, ya que este fija el reparto de facultades de ingresos y responsabilidades de gasto entre los tres niveles de gobierno.

En el marco del foro "Coordinación para el desarrollo de nuevas oportunidades", Arechederra Mustre comentó que “la coordinación y corresponsabilidad fiscal en el aprovechamiento de las distintas fuentes de ingreso redundan en el fortalecimiento de las haciendas públicas locales y, con ello, su autonomía financiera".

Ante esto, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, manifestó que el debate no es nuevo y, por su carácter polémico, este tema "requiere discutirse".

El funcionario federal dejó claro que lo más importante es reforzar el mensaje de que la recaudación sirve a la colectividad y no es sólo un gasto del gobierno, por lo que si los sistemas de recaudación municipal no cuentan con la aprobación social, los ciudadanos no pagarán con gusto sus impuestos.

"Tenemos que dar esa percepción que la recaudación sirve para la ayuda de la colectividad y no para el gasto de gobierno, sino que es una administración pública de servicios, el pago y la recaudación de impuestos", expuso.

