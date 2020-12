"Nuestro país debe hacerse respetar", senador Zamora defiende Ley de Seguridad Nacional

Una de las tareas que tendrá el próximo embajador de México en Washington será convencer al gobierno de Estados Unidos de que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional no busca prohibir la colaboración internacional en materia de seguridad, sino poner las reglas para la cooperación, indicó el senador Israel Zamora Guzmán.

El legislador del PVEM y secretario de la Comisión de Defensa se refirió a las inquietudes de algunos senadores estadounidenses acerca de la reforma recién aprobada en México y que regula el trabajo que realizan los agentes extranjeros en territorio nacional, como es el caso de los elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Antidrogas (DEA), entre otros.

“México es un país pacífico que puede permitir el acceso a sus amigos, pero en un trato de reciprocidad, de respeto y de amistad. Bajo esos argumentos, el nuevo embajador tendrá todos los elementos para hacer valer la soberanía y dignidad de nuestro país”, refrendó el senador.

Días atrás, el senador republicano Ted Cruz denunció que el gobierno del presidente López Obrador buscaba socavar las capacidades de la DEA en México. Y antes, el todavía fiscal general de Estados Unidos, William Barr, reaccionó diciendo que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional sólo beneficiarán a las violentas organizaciones criminales transnacionales.

Al respecto, Zamora Guzmán destacó que México debe hacerse respetar, no por una cuestión de soberbia, sino por dignidad, “porque no es el traspatio de ningún país y es incuestionable que la entrada de agentes extranjeros, sin regulación, vulnera la soberanía de cualquier nación”.

Argumentó que la nueva legislación permitirá que no se obstruyan las accines de los países, que se actúe de manera coordinada y sean más efectivos los esfuerzos que se realizan en contra de la delincuencia internacional.

“Si no estamos de acuerdo y actuamos sin reglas, pues tal vez tú estás haciendo una acción y yo otra que va en sentido contrario, pero a lo mejor las dos acciones buscan y tenían el mismo fin, pero como no hay acuerdo yo te estoy estorbando y tú me estás estorbando”, dijo.

Consideró que nuestro país debe asumir su responsabilidad y garantizar que los elementos que proponga para el grupo de alto nivel que intercambiará información de inteligencia “estén libres de cualquier relación con el crimen organizado o interés que vaya en contra de la soberanía de cualquiera de los países”.