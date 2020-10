Nos mantuvimos al margen de los registros a partidos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantuvo al margen del otorgamiento de registros a partidos políticos, porque son procesos que llevó a cabo el INEy el TEPJF.

Durante la conferencia de prensa el mandatario aseguró que fue decisión del INE negar el registro a México Libre y dar el registro a los partidos Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas.

“Antes los presidentes decidían a quiénes a quién darle un registro a quién no a quien darle una candidatura y a quién no”, recordó López Obrador.

El mandatario también recalcó: “yo no tengo palomas mensajeras, ni halcones, no mando mensajes, para que no usen mi nombre”.

Esto luego de que ayer los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidieron negarle el registro como partido político a la organización fundada por los ex panistas Margarita Zavala y Felipe Calderón y otorgara el registro a Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas.