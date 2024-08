No habrá sanciones para trabajadores del PJF en paro: AMLO tras amenaza de SHCP

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que pide al Poder Judicial de la Federación que no se le pague a sus trabajadores que están en paro, sin embargo, sostuvo que está a favor de que estos burócratas se manifiesten libremente y no se les sancione.

Tras aceptar en su mañanera que sabía del documento de la SHCP, se le preguntó si estaba a favor de que no se les sancione a los trabajadores.

“No, no, no, yo estoy a favor de los trabajadores de que se manifiesten libremente. Nada más que ellos apliquen el método de la autocrítica y que no caigan en la autocomplacencia y que no se dejen manipular”, respondió el presidente.

México AMLO acusa a trabajadores del Poder Judicial de "paleros a la corrupción"

Desde el lunes, trabajadores del Poder Judicial comenzaron un paro laboral indefinido con el que demandan que se eche abajo la reforma judicial. El primer minuto del miércoles se sumaron los jerez y magistrados, quienes sólo atienden casos urgentes en guardias en juzgados y tribunales.

También puedes leer: Convocan a movilización contra reforma judicial en el Zócalo

López Obrador insistió que no hay nada que les afecte a los trabajadores. Aunque sostuvo que legalmente el Consejo de la Judicatura Federal es quien tiene que atender el caso de los pagos a los huelguistas y, también que ellos saben que no pueden dejar de prestar sus servicios.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Agregó que “este es un país de libertades” y garantizó que no habrá represión hacia los trabajadores en paro.