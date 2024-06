"No existe más el PRD”: reconoce Jesús Zambrano y anuncia reconstrucción del partido

“Me duele decirlo, pero me toca decirlo: ¡ya no existe más el PRD que con el registro original del Partido Comunista Mexicano (PCM), Partido Socialista Unificado Mexicano (PSUM) y Partido Mexicano Socialista (PMS), fruto de gloriosas batallas y múltiples sacrificios, construimos hace 35 años!”, reconoció Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional de esa fuerza política, en la Reunión Nacional Nueva Izquierda realizada este sábado y en la que anunció la reconstrucción del partido, tras no obtener el tres por ciento de la votación en la elección y enfilarse a perder su registro.

En el Salón Nuevo León del Hotel Fiesta Americana, en el corazón de Paseo de la Reforma, se reunieron liderazgos del Sol Azteca para analizar lo ocurrido en la pasada elección. Al hacer uso de la palabra, Zambrano reconoció que no supieron convencer a la ciudadanía con sus propuestas, y no hubo una buena coordinación con el PAN y PRI en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, aunado al peso que dijo tuvieron los programas sociales para determinar la elección.

“Nuestros discursos, propuestas e imágenes no lograron entusiasmar suficientemente a esa mayoría social que, en conjugación con la compra de conciencias, el miedo a perder lo poquito que les llega con los programas sociales y las enormes cantidades de dinero líquido que fluyó el día de la jornada electoral directamente en las casillas, llevaron a los resultados dados a conocer por el INE”, dijo.

El dirigente recordó que hay 191 juicios de inconformidad del PRD en la Sala Superior del Tribunal Electoral con los que buscan rescatar votos y quizá salvar su registro, sin embargo, admitió que lo que resuelva el órgano jurisdiccional no va a cambiar sustancialmente su situación.

En entrevista con medios de comunicación posterior a su mensaje, Zambrano Grijalva dijo que ya están trabajando en la conformación de una nueva fuerza política que sustituya al PRD, el cual estuvo a 0.56 puntos de ganar la presidencia en 2006 y cumplió 35 años el pasado mes de mayo.

Jesús Zambrano, encabeza conferencia en el hotel Fiesta Americana. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

“Nosotros queremos contribuir a la reconstrucción del PRD o la construcción de una nueva fuerza política con nuevas reglas, con nuevos planteamientos e incluso hasta con un posible nuevo nombre, entonces, paralelamente lo estamos platicando, preparando el terreno para lo que sigue porque estábamos ya desde antes de las elecciones sin pensar que llegaríamos hasta esta circunstancias, en la necesidad de avanzar a un proceso de renovación, de reinvención del PRD para redimensionarnos y relanzarnos hacía la sociedad”, dijo.

Reveló que no dirigirá la conformación de la nueva fuerza política, sino que apoyará desde donde pueda a los nuevos liderazgos.

“Por lo pronto yo voy a dejar que los nuevos liderazgos del PRD tomen en sus manos la batuta para que este proceso que hemos hablando de reconstrucción y sobre todo de formación de un nuevo partido político con otras fuerzas, ya les corresponda a ellos. Yo voy a ayudar en todo lo que pueda pero no lo voy a conducir, yo doy uno o dos o tres pasos atrás, los que sean necesarios”, dijo.

El miércoles, el Instituto Nacional Electoral (INE) sorteará al interventor que se encargará de la liquidación del PRD como partido político, el cual estimó Jesús Zambrano concluirá el 20 de agosto; el líder partidista garantizó que se liquidará a todos los trabajadores del partido conforme a la ley.