”No confunda filtración con transparencia”, responde Mier Velazco a Cabeza de Vaca

El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que no “filtró” la solicitud de procedencia de desafuero que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) a la Cámara de Diputados contra el gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, como lo aseguró el mandatario local.

Desde su cuenta de Twitter, el coordinador de los diputados morenistas respondió al gobernador tamaulipeco. ”NO confunda gobernador Javier García Cabeza de Vaca filtración con transparencia”.

Este miércoles, el mandatario estatal expresó en la ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera en Tamaulipas que, “por una filtración ilegal del coordinadior parlamentario de Morena (en la Cámara de Diputados Ignacio Mier) que la FGR ha solicitado mi desafuero”.

Ante esto, el diputado Mier Velasco justificó su acción, al señalar que “la soberanía popular nos obliga a transparentar los trámites de la Cámara de Diputados al pueblo de México. Ojalá lo entienda”.

El diputado señaló que la denuncia en contra del gobernador será ratificada y turnada a la instancia competente de la Cámara de Diputados.

"Oportunamente se notificará al imputado para que conozca de la carpeta de investigación y los hechos que le imputa la FGR", agregó Mier Velazco.

De acuerdo al documento que envió la FGR a San Lázaro y dio a conocer el legislador morenista, la autoridad pide el desafuero de García Cabeza de Vaca por una investigación que realiza en torno a la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.