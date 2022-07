Ricardo Monreal exige reglas claras para elegir al candidato de Morena para 2024

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal afirmó que, con la exclusión no hay piso parejo, pero peor aún fue un error anticipar con tanto tiempo la sucesión presidencial y “se están empezando a presentar los primeros desacuerdos. Yo voy a cuidar la ley, no voy a violar la ley”.

En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados de Morena en el Senado, aseguró que le cree al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se meterá en la elección del candidato presidencial y que coincide con él que será la gente la que va a decidir, pues “a la gente le molesta que le impongan”.

Te puede interesar: Sí hay tiro para 2024 con la oposición: Ricardo Monreal

El líder parlamentario denunció que algunos gobernadores dejaron de ser imparciales y comenzaron a decantarse por alguno de los tres precandidatos del oficialismo, de tal manera que las cargadas ya están al orden del día.

Manifestó que la palabra del mandatario mexicano es muy fuerte en la mañanera, cuando habla solamente de Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores y jefa de Gobierno, respectivamente.

Monreal aceptó que estas acciones del presidente representan una carga política en su favor y, “la campaña en contra nuestra es fuerte porque no me menciona y es su derecho (del presidente) a no mencionarme y mi derecho es tratar de meterme a la lucha política cuando llegue el momento”.

Sociedad Monreal y Ramírez Aguilar unen fuerzas en Chiapas rumbo a elecciones del 2024

“Y voy a esperar que se lance la convocatoria y se fijen las reglas claras que ahí coincido con el canciller (Ebrard), me sumo a la propuesta del canciller que se fijen reglas claras, él tiene razón. (…) Tres reglas básicas: tiempos, medios y recursos, todos deben ser proporcionados en su momento por el partido y sus prerrogativas, todos sin excepción. Que nadie se vea tentado a usar recursos públicos de los estados, de los municipios o del gobierno federal”, demandó el senador Monreal.

Para ello, reiteró, el candidato de Morena debe salir de una elección primaria o una consulta a la base militante y simpatizante de Morena.

Sin embargo, manifestó que “no voy a declinar en mi lucha, porque me asiste la razón moral e histórica. Nosotros luchamos contra la imposición, por eso nació Morena” y “no estoy buscando puestos de consuelo o de acomodo personal”.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music