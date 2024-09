Morena controlará comisiones clave del Congreso de la Unión

El bloque de diputados federales y senadores de la 4T tendráel dominio de la presidencia y superioridad numérica en las comisiones estratégicas del Congreso de la Unión, y órganos de gobierno claves como las Juntas de Coordinación Política y las Mesas Directivas de ambas cámaras.

Posterior a la discusión de la iniciativa de reforma al Poder Judicial —que antes de una suspensión ordenada ayer por una jueza de Morelos estaba prevista para la próxima semana— el reparto de las comisiones legislativas en San Lázaro y el Senado serán otro frente de batalla que se librará entre Morena-PT-PVEM y la oposición.

La supermayoría del bloque oficialista le permitirá acaparar un gran número de comisiones y con ello tomar el control del presupuesto federal, la vigilancia del gasto, programas sociales y avance de proyectos del Estado, entre otros temas clave.

En San Lázaro, por ejemplo, las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Transparencia y Combate a la Corrupción, presididas en la pasada LXV Legislatura por el PRI y el PAN, respectivamente, serán fundamentales para garantizar que Morena no haga mal uso de su supermayoría, consideró Federico Döring, diputado del PAN.

En entrevista con El Sol de México, detalló que históricamente y por acuerdo político dichas comisiones han sido presididas por los partidos de oposición, aunque al pasar el Partido Verde de ser la cuarta a la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados, y desplazar al PRI, el legislador advirtió que podrían caer en las manos del partido aliado de Morena.

“Hay que pelear comisiones estratégicas que por la historia parlamentaria no puede encabezar un partido en el gobierno ni un partido aliado del gobierno, históricamente desde el año de 1994 tiene que haber un legislador de oposición al frente de la Comisión de Vigilancia, no puede ser ni de Morena, ni aliado de Morena, ese es un sinsentido”, subrayó.

En el caso de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Döring Casar agregó que se convertirá en una de las únicas instancias para garantizar la transparencia, en caso de concretarse la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) con la reforma de simplificación administrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también es otra prioridad de Morena.

La Comisión de Transparencia tiene una tarea fundamental: nombrar a los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Inai, que vigilan el gasto e investigan y castigan las malas prácticas.

Para el Senado la historia no es muy diferente. En entrevista con este diario, el senador Miguel Ángel Mancera explicó que “conforme a reglamento, se va a hacer un análisis de porcentaje de representación y conforme a ese análisis se van a repartir comisiones e integración de mesas directivas en comisiones. Yo auguro que Morena podría tener la presidencia en, cuando menos, tres cuartas partes de las comisiones del Senado”. Con información de Atzayacatl Cabrera “El otro augurio es que (Morena) va a tener mayoría en todas, absolutamente en todas las comisiones”.

De acuerdo con Mancera Espinosa, hay comisiones que son claves como Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Primera, Estudios Legislativos Segunda, Defensa Nacional, Marina o Hacienda.

Esto permitirá a Morena dominar comisiones donde se discuten temas como “la ley de ingresos, las reformas fiscales y los nombramientos, ascensos y medallas de Sedena y Marina, entrada y salida de tropas, autorizaciones de salidas de Presidencia de la República. Va a tener también mayoría en Relaciones Exteriores en donde va a poder aprobar todos los nombramientos de embajadores y cónsules”.

Otros nombramientos cuya ratificación pasa por la mayoría calificada del pleno del Senado son los magistrados electorales, tanto de la Sala Superior, Salas Regionales y Salas Especializadas, así como en tribunales electorales locales.

De acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los reglamentos de cada cámara, las comisiones legislativas deben constituirse durante el primer mes de la nueva legislatura, es decir, durante septiembre.

El diputado Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena, reconoció que el partido guinda aumentará el número de comisiones que preside, pues los 364 curules que ocupa en la legislatura que arranca este 1 de septiembre le permiten tener mayor control.

“Ahora tendremos entre 24 y 25 comisiones más las que le corresponden al Partido Verde Ecologista y al partido de trabajo es decir, habrá un gran número de comisiones en las cuales podremos participar”, dijo el legislador.

Rechazó que se trate de un agandalle, como acusa la oposición, el que el grupo mayoritario controle la mayoría de las comisiones, pues dijo que cada curul que tienen la ganaron en las urnas.

“Ahora resulta que ya no les gustan las reglas del juego que ellos pusieron y con las cuales fundamentalmente perdieron. No, no hay agandalle, yo he repetido en varias ocasiones que hay que ser muy respetuosos de la democracia y la democracia que es, pues es la voluntad de la gente y si el pueblo nos dio su confianza en el 85 por ciento de los distritos electorales que fueron votados sin contar los plurinominales, pues la gente espera que Morena respalde el plan y el proyecto de gobierno que le ofrecimos”, dijo.

Ávila dijo que a Morena le interesa presidir la Comisión de Puntos Constitucionales para consolidar los nuevos programas sociales de la presidenta Claudia Sheinbaum; Hacienda para garantizar que los programas y proyectos se puedan financiar; y la Comisión de Infraestructura para echar a andar trenes de pasajeros en las rutas prometidas.

Además de las comisiones legislativas, Morena tendrá el control de la Jucopo de San Lázaro durante los próximos tres años; y de la Jucopo del Senado, los siguientes seis. Las mesas directivas de las dos cámaras también estarán bajo la batuta oficialista; en la Cámara alta durante la 66 y 67 legislaturas; mientrasen Cámara de Diputados será alternada.

En las Jucopo, Morena tendrá, además, mayoría ponderada para definir los acuerdos que se establezcan; mientras que con el dominio de las mesas directivas, el oficialismo tendrá el control de los debates en el Congreso, explicó el senador Miguel Ángel Mancera. Las áreas jurídicas y administrativas de cada cámara también podrían estar bajo la tutela de los guindas, puntualizó.

Otros casos de control que estarán en boga son los institutos Belisario Domínguez y Gilberto Bosques —ambos del Senado— cuya importancia radica en que son los encargados de investigaciones estratégicas para la toma de decisiones y el análisis, investigación y protocolo internacional, respectivamente.

Mancera Espinosa consideró que “se ha regresado en ambas cámaras a épocas en donde el PRI también tuvo ese tipo de mayorías; no es algo que sea inédito (...) hoy se repite la historia de mayorías tipo aplanadora, de mayorías que no van a permitir a la oposición sino ser meramente testimoniales”.

“No pueden frenar reformas constitucionales, no pueden modificar acuerdos en comisiones, no van a poder forzar diálogo político para nombramientos (...) hay un dominio absoluto de Morena y sus aliados”, concluyó.