Militares estaban listos para eliminar a Luis Echeverría

El presidente Luis Echeverría atravesaba la segunda mitad de su sexenio (1974) y el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Hermenegildo Cuenca Díaz, junto a una parte de la alta cúpula militar, estaba dispuesto a eliminarlo por el rumbo que tomaba el país bajo su mando, según un cable desclasificado de la Embajada de Estados Unidos.

De acuerdo con el documento Presunto descontento militar con el presidente Echeverría, que obra en el Archivo Nacional de Seguridad, administrado por una organización no gubernamental ubicada en Washington y el cual fue revisado por El Sol de México en el marco del primer aniversario luctuoso del exmandatario que se cumple este 8 de julio, Cuenca consideró un error el apoyo que los militares dieron a Echeverría cuatro años antes.

“El contacto de la embajada, citando una fuente desconocida para la embajada, pero relacionada a través de la familia o la amistad del secretario de Defensa, el general Cuenca Díaz, dijo que el general le había dicho que los militares estaban muy insatisfechos con el gobierno de Echeverría. Fue un error, continuó el general, pensar que los militares dieron todo apoyo a Echeverría y, de hecho, si continúa la deriva actual del país, los militares estaban preparados para tomar medidas para eliminar a Echeverría”, indica el documento que en esos años era secreto.

Tras haber ganado las elecciones de 1970, con 84.3 por ciento de los votos, contra 13.7 por ciento del panista Efraín González Morfín, según registros oficiales, en el debate público Echeverría giró la posición del régimen priista hacia la izquierda. Aunque se le atribuye la frase “no somos de derecha, ni de izquierda, sino todo lo contrario”.

Echeverría había implementado programas sociales y se enfrentaba a una elevada inflación, bajo crecimiento económico, una alta deuda externa y un conflicto con empresarios destacados del norte del país, tras el intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garza Sada un año antes.

Su sexenio destacó por la persecución a organizaciones comunistas, la destrucción de publicaciones de izquierda y su enfrentamiento con grupos guerrilleros del país, especialmente en Guerrero.

Además cargaba con la represión al movimiento estudiantil de 1968, que culminó con la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco (mientras era secretario de Gobernación de la administración de Gustavo Díaz Ordaz), y ya como Presidente, con la matanza del Jueves de Corpus en 1971.

En el plano internacional eran los tiempos de la llamada Guerra Fría en la que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban enfrascados en una batalla cultural, militar y económica que se libraba de forma indirecta.

Echeverría había llamado la atención por su cercanía con China y su decisión de incorporar a México en el Movimiento de los Países no Alineados que proclamaba la neutralidad frente al enfrentamiento de las superpotencias.

La embajada estadounidense, a cargo de Robert McBride, informó al presidente Richard Nixon, a través del Departamento de Estado, sobre el presunto descontento de los militares en México y su disposición de eliminar al presidente Echeverría, si lo consideraban necesario.

En el cable diplomático, firmado por un autor identificado como Brandin, se consideró importante rescatar unas declaraciones del entonces presidente del- PRI, Jesús Reyes Heroles, sobre las intenciones del régimen de lograr un mayor acercamiento con el Ejército.

Reyes Heroles le dio más detalles a un periodista estadounidense sobre un presunto descuido de parte del partido hacia el Ejército que buscaba frenar cualquier intento de Golpe de Estado como los ocurridos en América Latina en esa década.

“Quizás relacionado con lo anterior, es el comentario de Carl Migdail (testado) de U.S. News and World Report, quien recientemente habló al embajador de la visita al presidente del PRI, Reyes Heroles. Migdail dijo que Reyes le dijo que estaba haciendo todo lo posible para incorporar el Ejército al PRI, ya que esto se había descuidado en los últimos años. Reyes agregó que una lección aprendida de la experiencia chilena fue que no existe un ejército apolítico en América Latina”, indica el documento fechado en septiembre de 1974.

Tras la exposición de la información, gracias a un contacto cercano al general Cuenca Díaz sobre las posibilidades de que la élite militar decidiera eliminar al presidente Echeverría estando en funciones, la embajada estadounidense advirtió al gobierno de Nixon que la situación debía ser considerada cuidadosamente.

Según el documento, a pesar del descontento y la presunta disposición de los líderes militares para eliminar a Echeverría, “la evaluación de la embajada, en cualquier caso, sigue siendo que los militares mexicanos aceptan un papel subordinado al liderazgo civil y lo han hecho desde hace tiempo”.

En 2014, año en el que se conmemoraron 46 años de la Masacre del 2 de Octubre y dos décadas después de que se supiera que Echeverría estuvo en peligro de ser eliminado por la cúpula militar bajo su mando, el Ejército lo homenajeó en vida.