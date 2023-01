PRD destapa a Mancera para las elecciones presidenciales del 2024

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, anunció que el senador Miguel Angel Mancera buscará participar como aspirante a la candidatura presidencial para el 2024, así se lo hizo saber el legislador durante la reunión plenaria que llevaron a cabo el pasado sábado en el Estado de México.

Durante una conferencia de prensa, el líder del Sol Azteca, hizo un llamado para que el PAN y PRI retomen las pláticas como coalición y lleguen a un acuerdo sobre los métodos para llevar a cabo la elección de su candidato para el 2024, y reitera que este debe ser junto con la sociedad civil.

En ese sentido, Zambrano Grijalva, enfatizó en que la conducción de los procesos electorales del 2023 y sobre todo del 2024, debe estar en manos, no de una élite política, sino de una gran alianza de partidos con la sociedad civil y es lo que buscan "quienes aspiramos a un México democrático, libertario, próspero e igualitario en el acceso a todos los derechos humanos", reiteró.

Esto, "mediante un método abierto, transparente, incluyente, que asegure la participación de todos los aspirantes a esos cargos de elección, con una agenda democrática, social y progresista con reglas de compromiso para atender los problemas del país, en el cual se posibiliten los debates y confrontación de ideas y que la candidatura que de ese proceso resulte sea la más competitiva para ganar las elecciones", añadió.

Jesús Zambrano manifestó que el PRD dijo que tiene varios candidatos, entre ellos están el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, así como el senador Miguel Ángel Mancera, quien ayer hizo del conocimiento al dirigente su intención de participar.





El líder del PRD señaló que los mensajes del PAN y el PRI, en donde aseguran que ellos conducirán la definición de las candidaturas para la presidencia de la República y de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, son expresiones de que no están escuchando el llamado de la sociedad civil.

Insistió en que "debe recuperarse la confianza social innovando con prácticas que se diferencien del dedazo presidencial".

“Sostenemos que el método de elección, hoy más que nunca, es de esencia y contenido democrático, no es una cuestión de forma, es lo que pide la ciudadanía y es a quien nos debemos para poder fortalecer a nuestro país”.

“¡Júntense!”, ese ha sido el mayor reclamo de la sociedad civil, aseguró Jesús Zambrano, quien dijo que deben salir en esta coalición con un proceso democrático de la mano de la sociedad civil para que esa candidatura (mujer u hombre) no sea decidida como un arreglo de las cúpulas partidistas.

Jesús Zambrano, líder del PRD. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Revive alianza Va por México

Mencionó que recientemente la coalición Va Por México anunció el reinicio de sus actividades para ir en las elecciones del Estado de México y Coahuila, con lo que hay una esperanza de poner un freno al obradorismo y grandes posibilidades de triunfos que demostrarán que Morena no es invencible, que se puede construir un 2024 que sea el inicio de un proceso de reordenación de la vida del país en un sentido democrático y de reconstrucción.

Zambrano Grijalva aclaró que no hay una ruptura con la PAN y PRI, pero que si llegado el momento, si no se quisiera cambiar, si no hubiera los oídos abiertos para posibilitar un proceso democrático amplio como el que planteamos junto con la sociedad civil y se quisiera cambiar, como se ha resuelto con el PAN, entonces estamos obligados a revisar nuestra estrategia de alianzas.

“Lo decimos con toda responsabilidad y se los hemos expresado a las organizaciones de la sociedad civil con quienes nos hemos reunido en las últimas dos semanas y con los aspirantes del PRI a la candidatura a quienes vimos la semana pasada, para hablar de todo esto”.

“Todos ellos entienden que la participación del PRD en una alianza amplia plural es una absoluta necesidad, porque somos la fuerza de izquierda que participa en este espectro aliancista y somos los que le damos la pluralidad misma, el contenido social propiamente por el sello de izquierda, que imprime el PRD.





Jesús Zambrano, líder del PRD. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

“Hasta nos han dicho. Sin el PRD no habría una lianza de centro progresista o centro izquierdo, por lo que habrá que ir evaluando que pasa. Nosotros deseamos con mucha sinceridad y responsabilidad que esto no derive en una ruptura”.