López Obrador planteará a Joe Biden reformar la ONU

Andrés Manuel López Obrador dijo que planteará a su homólogo estadounidense Joe Biden que se reforme a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues dijo que ahora es un organismo anquilosado y solo sirve de florero.

Al referirse en su mañanera a los planteamientos que hará a Biden en su próximo encuentro del mes de noviembre en Washington, comentó que le dirá que se busque una mayor integración americana, pues señaló que la ONU ya no es útil para solucionar los problemas internacionales.

“La ONU está anquilosada, empolvada, necesita una sacudida, es un es un florero, es una vitrina, es para hablar allá unos minutos ante los gobiernos del mundo y yo no sé si los escuchan —cada vez menos—. Antes era más escuchado lo que decían los ministros, presidentes, jefes de Estado en las asambleas de la ONU, ahora pasan de noche, ya hay que cambiar eso hay que reformar la ONU y en el caso de América hay que buscar una mayor integración con respecto a la soberanía de los países”, declaró este lunes en su mañanera el tabasqueño.

“Está marchando muy bien el tratado Comercial con América del Norte, pero necesitamos apoyar a América central y a muchos países del Caribe, Sudamérica, consolidar América y eso puede lograrse, y no habido un plan de apoyo a países de América latina y el Caribe desde la época del presidente Kennedy, desde la alianza para el progreso, sobre eso quiero hablar con el presidente (Joe Biden), no le hace que eso lleve tiempo, a lo mejor eso a mí no me va a corresponder verlo, pero hay que plantearlo”, dijo el presidente.

Añadió que tiene que haber un plan de apoyo a los países donde hay mucha pobreza y no hay oportunidades de trabajo.

"Donde no hay el derecho a vivir libres de miseria. Por eso la gente tiene que echarse andar. Son dos cosas, la falta de oportunidades, de empleo, de Bienestar, y la gente que huye por la violencia. En mi próximo encuentro con el presidente Biden voy a hablar de eso, de manera especial, a lo que corresponde a nuestra América. La ONU debería de convocar a un plan mundial de combate a la pobreza, de lucha contra la desigualdad". .