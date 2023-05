Ni un voto a Movimiento Ciudadano si no se suma a Va Por México: Alejandro Moreno

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, llamó a no votar por Movimiento Ciudadano si el partido no se suma a la coalición Va por México y apoya a sus candidatos a las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, Manolo Jiménez y Alejandra del Moral, respectivamente.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el líder priista acusó que los integrantes de Movimiento Ciudadano son “esbirros, lacayos y esquiroles” de Morena, luego de que ayer la llamada bancada naranja emprendió una campaña en la que llaman a no votar por el tricolor.

“Ni un voto a Movimiento Ciudadano si no se suma (a Va Por México) en el Estado de México y en el estado en Coahuila, eso es lo que haría verdaderamente un frente opositor, que se sumen, que salgan y digan que no están con Morena (...) Los convocamos a que mañana, si dicen que Morena no es la opción, salgan a dar una conferencia para apoyar a Manolo Jiménez y a Alejandra del Moral”, dijo.

Moreno Cárdenas cuestionó que la campaña emprendida por Movimiento Ciudadano se dé a dos semanas de la elección en ambas entidades y acusó que cumplen una orden girada desde el gobierno federal para debilitar a la oposición en los actuales procesos electorales y en el 2024.

“Es una orden que le dio Morena a Movimiento Ciudadano, a Dante Delgado, porque él está atrás y agarra a sus titiriteros (...) para romper la coalición y pretender que no ganemos la presidencia de la República en el 2024”, aseveró.

Ayer, Movimiento Ciudadano inauguró una barda con la leyenda “Con el PRI ni a la esquina. Con alegría, Movimiento Ciudadano” en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, y reavivó las confrontaciones entre ambos partidos. Este día la barda fue pintada de blanco y se colocó una pinta con la leyenda “Viva México”.