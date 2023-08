INE aprueba solicitar 23 mil 757 mdp de presupuesto para elección de 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó solicitar 23 mil 757 millones de pesos de presupuesto para la organización del proceso electoral del 2024 donde se renovará la presidencia de la República y 20 mil cargos de elección popular.

Este día, el Consejo General del INE aprobó el anteproyecto de presupuesto 2024 que también será destinado para las actividades ordinarias del árbitro electoral, así también un presupuesto precautorio de 3 mil 529 millones para una eventual consulta popular o elecciones extraordinarias.

La consejera electoral Carla Humphrey indicó que el anteproyecto de presupuesto de 2024 será sólo 11.02 por ciento mayor que el aprobado para el Instituto en 2018 y refirió que el reto de organizar la elección de 2024, que dijo será la las grande de la historia del país, requiere de los recursos solicitados.

Euripides Flores, representante de Morena ante el Consejo General del INE, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “es mucho” el presupuesto que solicita INE y que podrían ahorrarse al menos 10 mil millones de pesos porque hay muchas carencias en el país, sin embargo, Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, indicó que, en términos generales, si no se brinda el presupuesto suficiente las elecciones correrían “todo el riesgo del mundo”, aunque dijo que confían en que la Cámara de Diputados apruebe el anteproyecto.

“Si hablamos en términos generales de los riesgos que se correrían, pues de entrada si no existiese presupuesto, pues bueno, la celebración de las elecciones correría todo el riesgo del mundo. No estamos en esa circunstancia, no hay que prejuzgar, hay que esperar la acción adecuada de la Cámara de Diputados, yo espero que así sea, que exista la sensibilidad en todas las fuerzas políticas”, dijo.

En tanto, Victor Hugo Sondón, representante del PAN ante el consejo General del INE, defendió el presupuesto solicitado por el árbitro electoral y afirmó que el principio de austeridad no debe perjudicar el desarrollo de las elecciones.

“Es necesario recordar que el principio de austeridad y eficiencia del gasto no debe ir de ninguna manera en perjuicio del buen desarrollo de la vida democrática del país, sino por el contrario, consideramos necesario generar de manera escrupulosa mecanismos de eficacia en el gasto y aprovechamiento de los recursos económicos y tecnológicos”, dijo.