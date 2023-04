Termina reunión de gobernadores de la 4T, en Palacio Nacional, sin noticias sobre salud de AMLO

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se modificaría la estrategia de seguridad federal de “abrazos no balazos”, este miércoles llegaron 20 gobernadores afines al lopezobradorismo, para revisar dicha estrategia de seguridad.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, encabezado por primera vez por la Guardia Nacional (GN), la primera mandataria en arribar fue la tlaxcalteca Lorena Cuellar, a las 10:30 de la mañana, aunque el primero en entrar a Palacio Nacional fue el chiapaneco Rutilio Escandón.

Los últimos mandatarios en entrar al recinto presidencial fueron el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el veracruzano Cuitláhuac García y Evelín Salgado de Guerrero y al final, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.

A su entrada a Palacio Nacional, el gobernador Rubén Rocha precisó que será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López quien encabece la reunión.

Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

Reunión no fue para dar un mensaje sobre la salud del presidente López Obrador

El secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández expresó que la reunión de 22 gobernadores lopezobradoristas, realiza este miércoles en Palacio Nacional, no fue para dar un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador y subrayó que no había necesidad de esto.

A su salida de Palacio Nacional, el secretario dijo ante los rumores de una supuesta apoplejía del presidente que “ya aparecerá, tenga paciencia, tenga paciencia”, indicó.

En su oportunidad, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya expresó que fundamentalmente el encuentro fue para abordar la estrategia de seguridad en cada entidad y la operación de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar.

“Se hizo una evaluación de dos cosas, uno, sobre la estrategia de seguridad; y dos, evaluación del funcionamiento de los programas sociales”, dijo el mandatario sinaloense.

A su vez, López Hernández manifestó que el presidente está muy bien y recuperándose y puntualizó que no hubo mensaje del Presidente a los gobernadores porque “fue una reunión, como se tenía programada, de la evaluación de la Estrategia de Seguridad y de los Programas del Bienestar. Fue básicamente eso, revisar el avance de la Estrategia Nacional de Seguridad en cada uno de los estados y, en la segunda parte, fue la evaluación de los programas de bienestar”.

También dijo que no se consideró ningún ajuste a la estrategia de seguridad federal y que básicamente, “se revisó la baja de la incidencia delictiva”.

Al cuestionarle por qué no hubo un mensaje del Presidente a los gobernadores, reviró que esto se debió a que, “el objetivo de la reunión no era mandar un mensaje a los gobernadores, sino que avanzáramos en la evaluación”, mientras aseguró que no hay preocupación de los mandatarios estatales por la salud del Presidente.

Ante el cuestionamiento de que un mensaje del presidente daría más tranquilidad al país, el secretario consideró que “la tranquilidad está en el hecho de que todos los mexicanos sabemos que resultó con el contagio de Covid-19, que se recupera y que está aislado y recuperándose”.

Al filo de las 13:30 horas concluyó en Palacio Nacional el cónclave de gobernadores de la Cuarta Transformación, donde los mandatarios señalaron a su salida que no hubo ningún mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO se sigue recuperando

Más temprano, durante la conferencia mañanera, el secretario Adán Augusto aseguró que el presidente de la República continúa recuperándose y “cada vez son menos los síntomas por su contagio de Covid-19”.

Cuahutémoc Blanco, gobernador de Morelos. Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

Subrayó que posteriormente se convocará al resto de los gobernadores de la República para dialogar con todos los mandatarios estatales.

“La reunión de hoy estaba ya convocada en dos bloques, estaba programada con el Presidente. Tocará atenderla a un servidor y están convocados 20 gobernadores”, precisó.

Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla. Foto: Aracely Martínez | Ovaciones

Al encuentro también acudieron además de Adán Augusto López, las secretarias de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y de Bienestar, Ariadna Montiel.





