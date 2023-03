Frente Cívico impugnarán a perfiles morenistas para el INE

El Frente Cívico Nacional (FCN) impugnará la elección de consejeros del INE si aspirantes vinculados a Morena son elegidos para ocupar un asiento en el Consejo General del árbitro electoral, adelantó Guadalupe Naranjo, vocero de la organización que convocó a las marchas para defender al instituto el 23 de noviembre y el 26 de febrero.

Naranjo detalló que los recursos legales que podrían emprender como Frente Cívico se sustentarían en que algunos perfiles que integrarán las quintetas —que presentará el Comité a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro hoy— que se someterán a votación del Pleno de San Lázaro el 30 de marzo no cumplen con el criterio de autonomía e imparcialidad.

“(Hay) seis perfiles que no cumplen con la idoneidad, pues ese es un motivo para poder impugnar legalmente porque para ser consejero del INE hay requisitos que se contemplan en la ley y ellos no cumplen ese requisito, el principal es el de la imparcialidad porque son claramente simpatizantes de Morena y el árbitro tiene que ser imparcial, no puede irle ni a las Chivas ni al América”, dijo.

El viernes por la noche, el Comité Técnico de Evaluación difundió la lista con los 20 finalistas del proceso de elección de consejeros electorales y María Esther Azuela, integrante de dicho Comité, advirtió que seis perfiles no cumplen con los estándares de independencia y autonomía que requiere el cargo de consejero electoral y por ello votó en contra de su integración; esto prendió las alarmas en la sociedad civil.

Los seis perfiles cuestionados son Bertha Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján; Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador de Morena José Antonio Álvarez; Zircey Bautista Arreola, esposa del subsecretario de la Sedatu, Daniel Octavio Fajardo; Guadalupe Taddei Zavala, tía del director de LitioMx, Daniel Taddei; Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la exsecretaria de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; y Victor Humberto Mejía Naranjo, consejero del Instituto Electoral y de Participación de Tabasco.

“Vamos a tener que llegar de nueva cuenta a tribunales si insisten en esa circunstancia, todavía no se da pero esperemos, tengo poca esperanza, que entren en razón y acepten que el INE tiene que tener árbitros imparciales”, agregó Guadalupe Acosta Naranjo.

El vocero del Cívico Nacional dijo que el proceso de renovación de consejeros se contaminó desde la conformación del Comité Técnico de Evaluación de aspirantes a ser consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues aseguró que se integró en su mayoría por perfiles afines al oficialismo y el resultado de eso será la conformación de una quinteta para la presidencia integrada por mayoría morenista.

"Lo que pretenden es que la quinteta de presidenta, porque han dicho que será para una mujer, sea integrada por los incondicionales de Morena para que si no hay acuerdo (en la Jucopo) vayan al sorteo y terminen sacando a una de cinco que son incondicionales", indicó.

Acosta Naranjo agregó que si los recursos legales no prosperan, la creación de comités de defensa defensa del voto en la mayor cantidad de casillas electorales posibles del país será la apuesta ante un árbitro que podría, dijo, podría favorecer a Morena.