Coinciden panelistas en la necesidad de urnas electrónicas como una alternativa en elecciones

Panelistas del foro de reforma electoral en el tema de urnas electrónicas, coinciden en la necesidad de que se pueda implementar el voto electrónico, como alternativa para reducir costos y eficientar el conteo, aunque advierten sobre diversos riesgos por desconocimiento del sistema y aseguran que este no estaría para la elección presidencial del 2024.

En el tercer panel “urnas electrónicas”, el ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños Martínez, dijo que las alternativas para el uso del voto electrónico se debaten entre posturas que reviven desconfianza sobre eventuales riesgos de manipulación y fraude.

Por el otro, muchos le apuestan por aprovechar la tecnología como una ruta para ser más eficiente los procesos comiciales, abatir los costos elevados y contar con resultados completos el mismo día de las votaciones, algo que es imposible con el modelo vigente del conteo manual.

Baños manifestó que la construcción del modelo de competencia en México exigió, para alejar los fantasmas de los fraudes electorales sin proteger el derecho al voto efectivo, la confección de onerosos candados de confianza.

En este sentido, la reforma de 2013 – 2014 en materia de voto electrónico, no consideró esa modalidad dentro del territorio nacional, en cambio facultó al INE como única instancia para integrar casillas de elecciones locales y federales, sin la posibilidad legal de utilizar medios electrónicos dando marcha atrás a los avances logrados por institutos locales, como Coahuila, Jalisco y Ciudad de México.

Recordó que para 2024 seremos más de 94 millones con derecho a voto, al menos a las federales serán más de 300 millones de boletas las que habrán de usarse.

Para transitar a una auténtica reducción de recursos y austeridad, está en el voto electrónico que pese a utilizarse en varios países del mundo, en México no ha logrado convencer a todos los actores políticos.

El ex consejero manifestó que el voto electrónico igual que los modelos físicos de votación en papel no está libre de problemas o eventuales tropiezos, sin duda tiene buenas y malas experiencias, pero es una alternativa viable si se aplica correctamente y por eso debe analizarse con seriedad, sin diseño que adopte las mejores prácticas, las exitosas y no las que han salido mal.

Por su parte, Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, consejera electoral de Coahuila dijo que pocos han sido el uso de dispositivos electrónicos que se han podido utiliza en algunas elecciones en esa entidad, lo que implica solo el uno por ciento de los votos, pro que han demostrado la gran oportunidad de reducir los costos en el uso de boletas. A largo plazo si son considerables.

Daniel Mora Ortega, actual secretario de Actualización Legislativa del Colegio de Abogados de Michoacán, mencionó que el voto electrónico va ser el internet a través de internet y la urna, un mecanismo que nos va funcionar de todos modos.

Recordó que el internet y las plataformas están mejoradas, tiene costos decrecientes, se actualiza la urna, aunque esta va ser siempre una caja negra, internet siempre va a tener sus riesgos, porque estamos en un aparto en el caso de la casilla.

Gobierno y Coalición de Candidaturas Comunes

Durante el foro 4 del Parlamento Abierto para Reforma Electoral, en el tema “Gobierno y Coalición de Candidaturas Comunes y Declinación, Miguel Ángel Eraña Sánchez, especialista en Derecho Constitucional, mencionó que la mayoría de las iniciativas que existen inciden en los subsistemas electoral, partidario y de las relaciones de gobierno.

Dijo que las fuerzas políticas, no han querido discutir el tipo de relaciones políticas entre las instancias públicas-poderes públicos, lo cual junto a los otros dos subsistemas arrojaría un cambio verdadero de régimen.

Estamos funcionando con lo mismo desde 1977, con un sistema presidencial con unas tónicas mayoritaritas, y a lo largo de 45 años se han tenido más de 30 partidos que entran y salen del sistema, pero solamente hay dos que permanecen; PRI y PAN.

Consideró que el gobierno de coalición solo podría subsistir si se modifica el régimen en su conjunto, es decir el presidencial y el artículo 80 que dice que el Ejecutivo debe ser presidido por el Presidente.

Por su parte, Silvano Garay Ulloa, representante propietario del PT ante el Consejo General del INE, dijo que se busca avanzar en leyes que están pendientes y perfeccionar otras.

“Lo que queremos en la Cuarta Transformación es evitar fraudes, queremos que exista un sistema político mexicano seguro y confiable, que el pueblo ponga y quite”, por lo que la revocación de mandato debe ser una herramienta de participación ciudadana.

Resaltó que se debe acudir a la cultura de cada estado, que cada reforma electoral se haga y observe en dónde se aplicará, que se le dé más instrumentos a la gente y que tenga confianza de que su voto vale.

Desde la Cámara de Diputados se pueden empujar muchas leyes, mejorar el tema electoral y hacer que regrese a la Ley Federal el instrumento legal de participación ciudadana.