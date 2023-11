El problema no es Xóchitl, sino las marcas junto a ella: Laura Ballesteros

“El problema no es Xóchitl, sino las marcas que le acompañan”, dice Laura Ballesteros, suplente en el Senado de la precandidata a la Presidencia del Frente Amplio, tras cuestionarle si su precampaña está desangelada.

En entrevista con El Sol de México, Ballesteros señala que se siente un ánimo de mucha depresión en la comunidad porque no hay alternativas políticas y que “la gente no tiene porqué elegir entre Guatemala y Guatepeor”.

Añadió que Movimiento Ciudadano, partido en el que milita desde 2018 y a cuya bancada se incorporó recientemente en el Senado, representa un tercer proyecto político en la mesa.

-¿Cómo ves la posición de Dante Delgado de querer ir solo por la Presidencia, consideras que es lo correcto y que van a obtener posiblemente el triunfo?





No se trata de saber si nos van a dar el triunfo necesariamente, se trata de saber lo que el país necesita y lo que necesita es una tercera opción que es una alternativa de futuro, y claramente no se está dando.

La gente no tiene porqué elegir entre Guatemala y Guatepeor, por eso se siente un ánimo de mucha depresión, incluso en la comunidad porque no tienen alternativas. Sí la tienen, se las vamos a dar nosotros, les vamos a demostrar como con dignidad, con mucho trabajo y respetando la ley se puede construir un proyecto de futuro para el país.

-¿Consideras que está desangelada la precampaña de Xóchitl, que está sola?

Yo respeto mucho a Xóchitl. Es mi amiga a pesar de que siempre nos ha tocado estar en proyectos políticos distintos; nunca hemos estado en el mismo proyecto político y ésta no es la primera vez ni es la excepción, sin embargo, siempre hemos sabido construir juntas a través de las causas que creemos y luchamos y que soñamos, y Xóchitl sabe que siempre contará conmigo.

-¿Pero consideras que está desangelada su precampaña, su camino hacia la Presidencia?

No. Yo pienso que Xóchitl está tomando decisiones en un concepto muy complicado y que el problema no es Xóchitl, sino a las marcas que le acompañan.

-¿Tú crees que hay un Frente sólido PAN, PRI, PRD y sociedad civil?

Sobre la sociedad civil habría que cuestionarse si están ahí o no. Puede ser un grupo que dice que es sociedad civil y eso no quiere decir que en realidad esté representada. Además, con la pluralidad y la diversidad que tiene este país, que toda la sociedad civil está representada ahí, te diría que no lo está.

A la sociedad civil no le gusta sumarse a la política, menos con las viejas políticas. Con ellos hay que trabajar de manera respetuosa a través de sus causas, sin pintarlos de colores de partido. A mí no me corresponde evaluar su alianza, ellos son los que tendrán que hacer su análisis.

- ¿Cuál es tu percepción del actual gobierno, como se está manejando por parte Andrés Manuel López Obrador?

Le falló el país, le ha fallado a la ciudad de México, porque el gobierno, ambos lados, prometieron un cambio y no lo dieron. Aparte, la vieja política que es el Frente, le falló también y por eso lo castigaron los mexicanos con su voto en el 2018, pero tenían la esperanza de qué esto cambiara y que trajeran mejoras al país, no lo hicieron. Traicionaron muchos de los principios y las causas por las cuales la gente los apoyó, y por eso hay que presentar un tercer proyecto en la mesa, una alternativa de futuro que construya con las juventudes, con las causas y sobre todo, que represente un nuevo México, en ese vamos a estar apostando nosotros. Creemos en las cosas y no en los líderes únicos con pensamiento único que además, representan el pasado de este país."

-Ahora tienes la gran oportunidad de subir al espacio que dejó Xóchitl. ¿Cuáles son los planes?

Vamos a traer al Senado la agenda climática más ambiciosa que ha visto el país y que necesita, trabajando muy duro por ciudades sostenibles que son el futuro de nuestro país; 80 por ciento de la población vive en ciudades y es increíble que hoy no contemos con una política pública al más alto nivel federal que ayude a su ordenamiento territorial y preparación de resiliencia en términos de emergencia climática, y en consecuencia no haya presupuesto al respecto ni vigilancia.

Vamos a seguir trabajando en la agenda de transporte, movilidad y derechos humanos, que ha sido el sello de mi trabajo durante muchos años, teniendo un tema muy claro en la comunidad: las víctimas, las voces invisibilizadas de nuestro país y de los territorios, ante un gobierno que se ha dedicado a ignorarlos y no escucharlos y a cerrarse si no comparten el pensamiento único. Van a tener un escaño aquí en el Senado de la República y vamos a acompañarlos, no solamente con la palabra, sino con también con litigios estratégicos en los temas que sean relevantes."

-¿Ese trabajo es de Laura o es parte de la agenda de MC?

Es el sello de mi trayectoria, de más de 15 años de trabajo político, legislativo y de activismo, y claro que coincide con las causas y con la agenda de Movimiento Ciudadano, por eso estoy aquí y no en otro partido o en otro lugar.

-¿Cuál es el acompañamiento que va a tener Laura si ese espacio era del PAN?

El espacio no es del PAN, ahí tienes una lectura equivocada, el espacio es del PRD y esto es producto de una alianza, de una coalición electoral en 2018 entre PAN, PRD y MC; este escaño cuenta con votos de Movimiento Ciudadano. La sorpresa hubiera sido que me fuera a otro grupo parlamentario después de tener cinco años militando con MC. Es importante también señalar que este espacio, específicamente de la fórmula con mi amiga Xóchitl y tu servidora, es una fórmula que desde un inicio estaba pensada para compartir las dos el escaño en el Senado de la República, no para que una supliera a la otra, dado que estábamos registradas por mayoría de representación proporcional y en algún momento se pensaba que era un espacio que podía ganarse por calle.

-¿Entonces ese espacio era del PRD?

Yo venía de trabajar en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, venía de ser independiente, diputada independiente de la Ciudad de México. Yo no milité en el PRD, yo era política independiente y acompañé a Mancera en sus últimos tres años siendo él también independiente. Mancera nunca ha estado en el PRD. Renuncié al PAN en el 2015, me eché mis cuatro años independiente y tomé la decisión de incorporarme a Movimiento Ciudadano en 2018, ya que comparte las mismas causas, muchas de las personas con quienes he caminado muchos años están aquí."

-¿Hay algún proyecto en el que pretendas concursar por alguna alcaldía?

Yo creo que hay que concentrarse en el Senado de la República, esta es la más alta responsabilidad y el más alto honor de mi vida. Además, yo no le voy a faltar el respeto a los ciudadanos tomando protesta hoy y mañana estar pensando en moverme a otro espacio y dedicarle tiempo a otro tema. Yo creo que vamos a ver cómo vamos marchando, en los tiempos políticos, en los tiempos electorales y por el momento, los siguientes meses voy a estar concentrada en el Senado de la República y se tomarán decisiones, sin duda, cuando arranquen las campañas.

-Ya no tarda en venir al registro quienes quieren participar reeligiéndose. ¿Tú no vas a chapulinear?

Hasta el año que entra. Y yo no consideraría que sea chapulinear continuar la labor legislativa. La profesionalización del Legislativo tiene que ser una de las luchas más importantes del país, porque queremos gente profesional, técnica, que atienda los problemas del país y no que se la viva en la grilla. Para mí es el más grande honor de mi vida, para lo que he trabajado toda mi trayectoria es para estar aquí y representar a nuestro país, a las comunidades y me lo voy a tomar con mucha responsabilidad."