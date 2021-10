"Ahí estaremos": Ebrard buscará presidencia de México en 2024

A tres años de que concluya el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la carrera por la presidencia de México en 2024 ya comenzó y el canciller Marcelo Ebrard aseguró que buscará la candidatura con Morena.

En entrevista para Grupo Fórmula, Ebrard se dijo interesado en participar en la contienda, pero señaló que primero tiene que sacar adelante la responsabilidad como secretario de Relaciones Exteriores.

"Por supuesto, claro que me interesa, es algo que ha sido mi compromiso de vida y ni modo que ahora yo diga que no, pero ahora lo que tenemos que hacer es sacar adelante nuestra responsabilidad (...) Y dentro de dos años o cuando se convoque a participar, ahí estaremos (...) no hay que distraerse porque si te distraes te caes".



"Pienso, definitivamente y esa es mi convicción, participar de acuerdo a las normas que se den en Morena en primer lugar, que es el proyecto político en el que estoy participando, y Morena ya determinará y nos dirán cómo va a ser el proceso y ahí vamos a estar", expuso.

Sheinbaum también en la carrera presidencial

Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y también aspirante a la presidencia en 2024, defendió este miércoles que Morena debe elegir a su candidato mediante una encuesta a la militancia.



"Es lo que establecen los estatutos del partido al que pertenecemos, es algo en lo que concuerdo y además el presidente siempre lo ha mantenido".

Sheinbaum consideró que elegir al candidato mediante una encuesta interna, método utilizado para definir los aspirantes a gobernadores estatales, es "el más democrático" y "una representación de lo que opina el pueblo".

¿Quién es el aspirante favorito de AMLO?

La alcaldesa parte como favorita para ser la candidata presencial del izquierdista Morena en 2024 junto con el canciller Ebrard.



López Obrador cumplió la semana pasada una gira por varios puntos de la capital junto a Sheinbaum, pero el martes descartó en su rueda de prensa matutina que sea su favorita.

"No tengo ningún preferido, a ninguna preferida", recalcó el mandatario, quien defendió que Morena haga una encuesta para definir a su candidato presidencial.



En cambio, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien también quiere postularse a la presidencia, apostó el martes por convocar elecciones primarias y así "seguir democratizando" el partido.



El mecanismo de la encuesta ha sido criticado dentro del partido por quienes consideran que se trata de una metodología poco transparente y que favorece a candidatos afines a la dirección.

Además de Sheinbaum y Ebrard, los mejor situados, señaló López Obrador al embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente; al embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; y a la secretaria de Energía, Rocío Nahle.





