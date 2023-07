Ebrard, abierto a debatir con Xóchitl Gálvez

TAMPICO. Ante la negativa de Morena y de las corcholatas a realizar un debate interno, el aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación, Marcelo Ebrard Casaubon, aseguró tener la mayor disposición de debatir con la panista, Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Perfecto. Ese es un debate que se tiene que dar, cuando sea, eso no importa. Ellos representan el pasado; un proyecto que ya fracasó en México, nosotros representamos lo que va a venir”, declaró en entrevista con El Sol de Tampico.

Recomendado para ti: Apertura de embajadas en Asia y África, frenada por contienda interna de 4T

Dijo no comprender el rechazo de Morena y de las otras corcholatas a debatir, cuando aseguró que este es un ejercicio que puede darse sin ser destructivos.

La propuesta de seguridad de Marcelo Ebrard es el Plan Ángel, con el que planea utilizar IA para diversas tareas de identificación del crimen | José Luis Tapia /El Sol de Tampico



Política Poder Judicial, la próxima gran reforma: Marcelo Ebrard





“Deben hacerlo, si no lo van a hacer conmigo lo van a tener que hacer; que no lo evadan, que lo acepten. Sería justo e interesante, ya sé que el partido considera que no se hagan pero puede ser interesante para los ciudadanos”, afirmó Ebrard.

Argumentó que el partido Demócrata de Estados Unidos propició un debate entre Joe Biden y Kamala Harris.

“Habrá que preguntarles (a las corcholatas) ¿Cuál es el temor? En el partido Demócrata hubo 11 debates”, destacó el excanciller que aseguró ser diferente a las otras corcholatas ya que cuenta con conexiones en todo el mundo y con experiencia para dar resultados.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al ser cuestionado por el uso de espectaculares con su imagen, que incluso se pueden observar en las calles del sur de Tamaulipas, aseguró que no los mandó a colocar él, sino que pueden estar relacionados con la promoción de su libro.

"Que los quiten, yo no tengo inconveniente... La mayor parte de los espectaculares que yo he visto tienen que ver con la promoción de mi libro que salió en marzo, entonces simplemente yo me imagino que terminando la promoción del libro en cada estado los van a quitar”, aseguró.