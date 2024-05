Dirigente del PRD y sus hijos reciben amenazas de muerte por documental de Homero Gómez [Video]

Morelia, Michoacán. Por el documental sobre la muerte del defensor de la Mariposa Monarca, Homero Gómez González, el presidente local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova reveló que tanto él como sus hijos, han sido hostigados y amenazados de muerte en redes sociales.

De esto, responsabilizó a la periodista Dalia Martínez, ex directora de El Sol de Morelia, quien aseguró, lo contacto y llevó con engaños a la entrevista.

El lanzamiento del documental El Guardián de las Monarcas en una plataforma digital, versa sobre la última vez que se le vio con vida al activista ambiental del oriente michoacano, fallecido hace cuatro años.

En él, aparece Ocampo Córdova, así como el ex gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, funcionarios municipales de Ocampo y directivos de la Fiscalía General del Estado.

Este lunes, en un encuentro con medios de comunicación, el dirigente del Sol Azteca, acusó que el lanzamiento de dicho documental se hizo con “dolo” y con “tintes políticos” para afectar su imagen a escasos días de que se lleve a cabo la jornada electoral del 2 de junio

Ocampo Córdova está preocupado porque sus hijos en estos momentos están siendo “hostigados” y amenazados en redes sociales como WhatsAap y Facebook, porque el documental lo deja ver como un presunto involucrado, cuando, dijo, no hay pruebas de ninguna autoridad de procuración de justicia.

Incluso, el líder del PRD, quien en el 2020 se desempeñaba como diputado local evidenció que fue llevado “con engaños” a la entrevista por la periodista, Dalia Martínez, quien le aseguró que sería solo para hablar sobre la vida y defensa de Homero Gómez, sin embargo al momento de cuestionario se le cambió el formato a un “interrogatorio”.

Hasta que me senté ahí, me comentaron que era diferente y a mí me habían dicho que era una entrevista para hablar de la vida de Homero y terminó siendo un interrogatorio; yo iba hablar de la vida del activista, pero todo fue diferente.

Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD Michoacán

El ex legislador estatal, expresó que no comparte lo que se ha expresado en el documental, porque insistió en que no está basado en los hechos reales, sino en supuestos y dichos de personas que fueron entrevistadas, es decir, que nunca hubo una investigación con sustento.

También, Ocampo Córdova ex alcalde de Tuzantla indicó que el documental es “tendencioso” y sin medir riesgos, los productores decidieron publicarlo en una plataforma internacional, por tanto, hizo responsable de lo que le pueda pasar a él así como a sus hijos, a quienes realizaron el material videográfico.

Aún el perredista, externó que está en análisis de solicitar protección policial ante los mensajes que recibe de amenazas de muerte por personas desconocidas, y también, señaló que está valorando sí jurídicamente podrá demandar a la empresa que realizó el documental del defensor de la Mariposa Monarca.

