Diputados ponen fin al outsourcing

A partir del próximo 1º de marzo, en la Cámara de Diputados desaparecerá el sistema de subcontratación u outsourcing para los cerca de 500 trabajadores de limpieza, según anunció el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Reginaldo Sandoval Flores.

“Se trata de trabajadores que tienen muchos años de laborar aquí en San Lázaro con una empresa de subcontratación, la cual les paga entre 4 mil y 5 mil pesos al mes, lo que, después de que se regularice su situación, cambiará y podrán obtener entre 9 a 10 mil pesos mensuales”, aseguró el legislador.

Sandoval Flores afirmó que incluso se buscará que no sean contratados como empleados de confianza, sino que se les proporcione la base. “Somos un poder autónomo y podemos generar las bases que se necesitan, que se requieran”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Aclaró, que esta decisión no aumentará el presupuesto para el legislativo, sino que la empresa contratante se llevaba casi la mitad y sin ninguna prestación social para los empleados. “Ese dinero se lo comía la empresa. No es un tema que creció el presupuesto. No, se lo quedaba la empresa que subcontrataba. Se comía el producto del esfuerzo de los trabajadores. Ahora, ese dinero le llegará directo al trabajador”, dijo.

“Ya no tienes al abusivo que está robando el producto del esfuerzo”, agregó el legislador tras considerar la decisión como un gran triunfo para los trabajadores y un acto de justicia.

Destacó que, como sucede con los outsourcing, la empresa subcontratista que se hacía cargo de la limpieza en San Lázaro cada año cambiaba de nombre y domicilio. “Se esconden porque no pagan Impuesto sobre la Renta (ISR) ni la cuota al ISSSTE ni al Infonavit”, afirmó.

E incluso afirmó que ni siquiera se proporcionó el convenio que tenían con el nombre de la empresa, lo que, además, hace pensar que existe vinculación con algunos políticos, aunque no mencionó de quien se trataría.

¿Se buscará ampliar esta medida al Senado donde el debate para regular los outsourcing continúa?, se le preguntó.

“Nosotros quisiéramos que se hiciera lo mismo en el Senado para que los que hacemos leyes, pongamos el ejemplo”, dijo.

Sandoval Flores reveló que durante su reciente visita a la Cámara baja, el Procurador

Fiscal, Carlos Romero Aranda les aseguró que también están luchando para que el outsourcing desapareciera de la Procuraduría Fiscal.

Otras dependencias federales como las secretarías de Educación y Hacienda, también mantienen subcontratado a su personal de limpieza, pero además a los elementos de seguridad.

El legislador aseguró que entre los que se oponen a que desaparezca la subcontratación hay muchos que son políticos. “Si se hiciera una búsqueda de las subcontrataciones y subcontratistas, vas a encontrar políticos”, sostuvo.

Por último, informó que ya se analiza la situación de cada uno de los trabajadores, pues algunos de ellos, incluso, ya están en tiempo para su jubilación. “Es un cambio de fondo”, apuntó.