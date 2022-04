Arranca entre consignas la sesión de la Cámara de Diputados para discutir la reforma eléctrica

Con gritos de: ¡quieren llorar, quieren llorar!, de panistas a morenistas, y ¡quieren robar, quieren robar!, de morenistas a panistas, dio inicio a la sesión de este domingo para discutir la sesión para la Reforma Eléctrica.

Más de diez minutos se dirigieron ambos bandos, cara a cara, frente a frente para incriminarse las culpas del por qué hoy no pasará la Reforma Eléctrica.

La sesión inició a las 10:50 horas cuando el presidente Sergio Gutiérrez, llamó tomar el número de asistentes, que en ese momento era de 488 diputados, mismos que desde sus curules encaraban a sus adversarios, sin escuchar que ya había iniciado la sesión.

Desde el asiento de su curul, el dirigente de PRI, el diputado Alejando Moreno, junto a su bancada, algunos perredistas y algunos panistas, encaraban a los diputados de la alianza Juntos Haremos Historia de Morena, PT y PVEM, a quienes gritaban ¡no va a pasar, no va a pasar!

Los morenistas salían en defensa de la Reforma y respondían a sus adversarios, ¡esos son los que venden la nación, esos son los que venden la nación!

El diputado Sergio Gutiérrez, tomó la voz de la Mesa Directiva, e inició con el recordatorio para doña Rosario Ibarra, quien ayer falleció, de quien dijo que fue una gran luchadora social y precursora de la búsqueda de desaparecidos, por lo que pidió un minuto de aplausos.

A las 11:20, el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez, llamó a un receso en el Pleno de diez minutos que se prolongaron. Minutos después, junto a los diputados Ignacio Mier, Gerardo Fernández Noroña y diputados del PVEM, salieron a la calle donde se encontraban los manifestantes para pedir resistencia a la lucha que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la sesión del pleno en la que se discute la Reforma Eléctrica, se escucha "priista corruptos, su voto es un insulto" y como respuesta “no va a pasar” dentro del recinto.



Se espera una larga sesión en la Cámara de Diputados para discutir la Reforma Eléctrica, con una serie de rondas de participación de todas las bancadas para posicionar el sentido de sus grupos parlamentarios; se tiene calculado que serán 72 legisladores quienes suban a tribuna de este Pleno, cada uno de entre 5 y 10 minutos de participación.

Los partidos políticos hicieron su arribo de diversas formas a la Cámara de Diputados, llamando la atención de los medios de comunicación que algunos desde ayer se quedaron en la Cámara, mientras que los morenistas entraron esta mañana en grupo para mostrar su fuerza política.

Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, advirtió que la Reforma no va a pasar: “estamos convencidos que hoy es un gran día para México, es un día para dejar claro que con nuestros votos y la coalición Va por México, se puede impedir que se hagan reformas a capricho, y esta reforma en el tema eléctrico, obviamente que no tendrá los votos y no va a pasar”.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortes, adelantó también que la reforma no va a pasar, pues cuenta con los 113 legisladores “no los salvará (a los morenistas) el domingo de resurrección”, pues advirtió que sería una regresión, pues se busca que la gente pague menos, por energías limpias.

Dijo que su posición es de quienes están a favor de México, no votarán a favor esta reforma, que la coalición presentarán una nueva opción para beneficio de los mexicanos.

“Dejaremos claro de quienes estamos a favor de México, a pesar de la amenaza del gobierno, diremos no a la ley Bartlett y la Reforma no pasará y va por México presentará una alternativa”.

La sesión se reinició a las 12:00 horas con un reclamo de Morena para que Margarita Zavala no vote esta reforma por conflicto de interés.