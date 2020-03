Desairan senadores selección para Sistema Nacional Anticorrupción

Sin la mayoría de Morena, senadores de la República plantaron, por segunda vez, a ciudadanos que buscan formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), lo cual “delata su verdadero interés: desmantelar las instituciones de combate a la corrupción”, denunció el senador Clemente Castañeda Hoeflich.

Ello, luego de que no se completó el quorum necesario para llevar a cabo comparecencias de dos aspirantes a integrar el Comité de Selección de este sistema por la ausencia de ocho senadores de Morena, al tiempo que no se presentó ningún integrante de eta comisión por parte del PRI.

“Todos en este Senado y en este país nos llenamos la boca hablando del combate a la corrupción, pero cuando nos toca asumir nuestra responsabilidad de hacer nuestro trabajo simple y sencillamente no llegamos”, criticó el senador de MC y presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, encargada de este proceso

Los únicos cuatro asistentes fueron: el presidente de esta comisión Clemente Castañeda, la secretaria Xóchitl Gálvez Ruíz (PAN), Eunice Renata Romo Molina (PES) y Daniel Gutiérrez Castorena (Morena).

“Uno de los temas relevantes del gobierno es el combate a la corrupción seguimos esperando a los integrantes de morena para poder entrevistar a los candidatos para integrar la Comisión de Selección”, comentó la panista Xóchitl Gálvez.

En tanto, los aspirantes Miguel Ángel Vázquez Placencia y Adán Córdova Trujillo, esperarán la siguiente sesión a la que sean llamados para sus entrevistas ante la Comisión de Transparencia.

Si no existe este Comité de Selección, es prácticamente imposible que el #SNA pueda funcionar. La ausencia de los senadores de Morena delata su verdadero interés: desmantelar las instituciones de combate a la corrupción. — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) March 11, 2020

Cabe mencionar que el Senado de la República tiene pendiente el nombramiento de dos de los nueve integrantes de este Comité de Selección, órgano del SNA que es, a su vez, el encargado de elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), el cual es el vínculo entre la sociedad y el gobierno para proponer políticas públicas en materia de combate a la corrupción y el cual tiene dos vacantes pendientes.

Además, el CPC preside el Comité Coordinador del SNA encargado de establecer mecanismos eficientes de coordinación y colaboración entre las instancias que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Es un asunto de primer orden en el armado del Sistema Nacional Anticorrupción. Si no existe este Comité de Selección es prácticamente imposible que el SNA se pueda completar y por lo tanto, pueda funcionar”, aseveró Castañeda Hoeflich.

Es de recordar que anteriormente distintos senadores de la Comisión de Transparencia ya habían dejado plantados a los aspirantes a ser magistrados especializados en materia anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), deuda que sigue pendiente en este recinto y por parte del Ejecutivo federal desde la consolidación en 2016 del SNA.

Así mismo, el de Jalisco criticó que en esta comisión ha habido una serie de sabotajes para temas elementales como transparentar compras de gobierno y como pedir la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval para explicar la investigación en contra de Manuel Bartlett.

“No hay compromiso real para que estos temas salgan a la luz pública, den explicaciones de sus actos y haya un efectivo contrapeso”, aseveró.

“Veo al gobierno federal en general con muy poco compromiso de combatir la corrupción. EL presidente todos los días habla de eso y él cree que basta con que el de arriba no sea corrupto para que todo lo demás se pueda componer. Todos sabemos que la corrupción es un problema sistémico, tenemos hoy instituciones y un SNA creado para combatir la corrupción de manera integral y cuando no hay este tipo de compromisos y no hay acciones fehacientes, lo único que nos deja pensares que el combate a la corrupción es de dientes para afuera”, finalizó.









Con información de Gabriel Xantomila | El Sol de México