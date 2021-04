Demandan magistrados y jueces corregir “regalo”

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) pidieron a la Cámara de Diputados corregir el artículo transitorio mediante el cual el Senado de la República concedió a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estar dos años más al frente de la institución.

“Esta Asociación, reiterando su convicción en el respeto irrestricto a los mandatos constitucionales, a la democracia deliberativa y a las formalidades del procedimiento parlamentario, hace votos para que la Cámara de Diputados corrija una evidente transgresión constitucional”, señaló el magistrado presidente del organismo, Ariel Alberto, en un comunicado.

El jueves, el Senado aprobó la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que incluyó de último momento un transitorio que amplía de 2022 a 2024 la presidencia del ministro Zaldívar, y que calificó como una “bola rápida” por la senadora panista Xóchitl Gálvez.

“Cuando yo pongo atención para saber qué están presentando y escribo en el grupo ¿Qué onda con esta reserva? No la encuentro y les pregunto ¿Saben de qué se trata? Porque me suena una bola rápida, eso se los escribo como a las 4:22, suben el texto, lo consiguen ahí en el Pleno, le toman una foto y nos lo trepan y sí efectivamente era la ampliación del mandato.

Yo sugiero votar en contra en el grupo, yo voto en contra y bajo corriendo al Pleno y en ese lapso ya se había aprobado”, dijo.

Sobre el origen de este transitorio, Gálvez dijo: “Eso salió en Palacio Nacional, ni el verde, ni el PT, ni el PES, ni Morena hacen nada como esto sin el visto bueno de Palacio Nacional. No hay duda. Así como desde Palacio Nacional le dicen a esta ley no le cambien ni una coma, ahí te va esta ley y me la sacas”.

El Sol de México buscó al senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, quien inscribió el artículo transitorio mencionado, pero al cierre de edición no respondió la solicitud de entrevista.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener plena confianza en Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, y que está de acuerdo en la ampliación de su periodo hasta 2024, si con ello se garantiza la reforma al Poder Judicial.

“Pienso que si amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo, pero eso no lo decido yo, lo deciden los legisladores; si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, yo estoy de acuerdo desde luego; es más, yo envié la iniciativa”, dijo.

Aseveró que tiene confianza en Zaldívar, pues se trata de un hombre honesto e íntegro y enfatizó que está de acuerdo en la extensión de su mandato al frente del Consejo de la Judicatura Federal.