Comisión de la Cámara de Diputados aprueba en lo general la reforma al PJF

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 22 a favor y 17 en contra, el dictamen de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) del presidente Andrés Manuel López Obrador, que perfila que los jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular.

Los legisladores del bloque oficialista de Morena, Partido Verde y del Trabajo, avalaron en lo general el dictamen de reforma judicial, que permitiría que se realicen dos procesos electorales para renovar a ministros, magistrados y jueces del PJF.

Los primeros comicios serían de carácter extraordinario en el mes de junio del próximo año y con esto se renovaría a todos los ministros de la SCJN.

Previo a la votación en lo general, se presentaron 330 reservas que serán desahogadas en las siguientes horas.

Sobre las reservas presentadas, se admitió la reserva de la morenista Lidia García Anaya en materia de “jueces sin rostro”, que estipularía en el Artículo 20 Constitucional que “tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras…”.

De acuerdo con la secretaria de la Comisión, Morena presentó 71 reservas a través de 1 diputados; el PAN presentó 49 a través de 6 de sus diputados; el PRI presentó 106 reservas mediante 46 legisladores.

En tanto, un diputado Partido Verde presentó dos reservas; dos diputados del PT presentaron 4 reservas y Movimiento Ciudadano presentará 70 reservas.

🔴 El Ángel de la Independencia es punto de reunión para manifestantes en contra de la reforma judicial que se acaba de aprobar en lo general por la Comisión de la Cámara de Diputados.pic.twitter.com/g2DfiLDbna — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 27, 2024

La diputada sin partido y ex morenista, Susana Prieto presentó 28 reservas.

La ex morenista, durante la discusión, entre lágrimas, reclamó violencia política y censura de parte de su ex grupo parlamentario, por no dejarla participar en debate.

“Han hecho de mi vida un pinche infierno”, dijo la diputada mientras sostuvo que la expulsaron de la Comisión porque no pertenecía a ninguna fracción parlamentaria.

“Me quieren obligar a que me afilie a otro partido o fracción parlamentaria. ¡Estoy hasta la madre de lo que han hecho conmigo”, reclamó.

Se estima que luego que sea aprobado el dictamen en lo particular, con la mayoría del bloque oficialista, sea discutido y votado en la próxima Legislatura, que iniciará el 1 de septiembre.

La oposición coincidió durante el debate del dictamen en que la iniciativa es una venganza en contra del PJF de parte del Ejecutivo.

Rubén Moreira expresó que lo que debería contemplar la reforma es incrementar el personal en los juzgados federales, incrementar los sueldos, así como mejorar el Ministerio Público y los centros periciales.

Sin embargo, dijo que en lugar de ello, “la reforma permite la intervención de poderes fácticos, entre ellos el capital y el crimen organizado”.

“Con el desaseo de este proceso, la incoherencia y las contradicciones del dictamen, Morena no ha hecho otra cosa más que exhibir a sus autores, demostrar su rostro autoritario, su desconocimiento de la materia que se está legislando. La farsa, además, farsa de sus foros y el servilismo de querer entregarle esta reforma como regalo de despedida al señor presidente”, dijo por su parte la diputada del PRD Edna Díaz Acevedo.

Reprochó que parecía que el lugar del Congreso era “quedar bien con el mandatario, quedar bien con el Poder, quedar bien con el presidente, a costa de lo que sea, incluso minimizando la labor de una mujer”, dijo, en referencia a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña y de la diputada Susana Prieto.

En contra parte, la diputada de Morena Guadalupe Chavira defendió la reforma, al expresar que es para “sacudir y hacer vibrar al México profundo”.

También se refirió a la huelga de trabajadores del Poder Judicial y acusó que es un paro de carácter político.

“Lo que está pasando en el Poder Judicial es una huelga política, porque sólo está utilizando a los trabajadores, confundiendo los trabajadores (…), nosotros en ningún momento, en el dictamen, hemos dicho que se afecta a los derechos laborales de los trabajadores”, expresó.

Incluso, acusó a la ministra presidenta Norma Piña de provocar confusión entre los trabajadores del PJF.

Subrayó que Morena “está asumiendo con responsabilidad la transformación, a pesar de que, ustedes, la minoría sube enojada (a tribuna)”, dijo.

Comentó que la corte mexicana es de la más cara del mundo, pues tiene un presupuesto de 3 mil millones de pesos, mientras que, en EU, cuenta con un presupuesto de mil millones de pesos y, en España se le dan 400 millones de pesos.

Agregó que la Justicia es México “es cara, elitista, desgastante, cara, inaccesible, clasista, racista y corrupta”, porque está al servicio de Salinas Pliego, de quien dijo que no quiere pagar sus impuestos.