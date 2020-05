Banderazo del Tren Maya podría ser de manera virtual: AMLO

Al ofrecer un mensaje a los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está a la espera de que le autoricen retomar sus giras al interior del país, por lo que insistió en que busca que sea a finales de la próxima semana o el siguiente fin de semana para dar el banderazo al Tren Maya.

Aseguró que todo depende de lo que le recomienden los médicos, pero “de todas maneras cuidando todas las medidas sanitarias, porque es muy probable que cuando reinicie me traslade por carretera, aunque me tarde un poco más y con ello dar el buen ejemplo”.

Desde el Palacio Nacional, López Obrador manifestó que en caso de que no se puede salir a la gira, pues “se hará una teleconferencia para dar el banderazo de salida”, siempre y cuando se tenga la autorización de las empresas por parte de las dependencias en torno a los protocolos.

Puntualizó que se han entregado los contratos para los casi 900 kilómetros de Palenque hasta Cancún, por lo que este fin de mes se iniciará ya que se tienen los recursos.

En el Salón Tesorería, el Primer Mandatario acotó que invitará a las empresas mexicanas para el banderazo, además de señalar que todo tendrá que ir en tiempo y forman, cumpliendo con las metas de avances y de presupuesto.

“Es cumplir cabalmente, esa es una nueva normalidad. Nada de empresas constructoras irresponsables, así como no hay gobierno federal corrupto, así como no se pide moche, no hay influyentismo”.