Endurecen penas por feminicidio

Diputados aprobaron aumentar en un tercio las penas por feminicidio, en su mínimo y máximo, en caso de que la víctima contara con una orden de protección, fuera menor de edad, adulta mayor o con discapacidad, estuviera embarazada o si el perpetrador del crimen era servidor público activo.

Con 450 votos a favor fue avalada la reforma al Código Penal, en el sentido de aumentar las penas cuando se prive de la vida a una mujer con medidas cautelares, y 455 a favor las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley General de Víctimas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer el resto de agravantes.

En la reforma también se estipulo que la persona que haya cometido el delito de feminicidio perderá todo derecho con relación a los hijos de la víctima, algo que la diputada Elizabeth Pérez, del PRD, permitía que los menores de edad quedarán al cuidado de los violentadores o se veían obligados a visitarlos.

Además especifica que se considerará que hubo una razón de género en el crimen cuando exista consanguinidad o una relación sentimental, afectiva, laboral, docente o de confianza con la víctima, exista evidencia de amenazas previas, cuando el cuerpo de la víctima sea exhibido en un lugar público o haya antecedentes de explotación por parte del perpetrador.

Aunque los pronunciamientos fueron en su mayoría a favor de las reformas, la diputada Mirza Flores, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, cuestionó las reformas que aumentan las penas por el delito, pues apuntó a que éstas no han inhibido el número de feminicidios en el País.

“La violencia feminicida no para y no parará aumentando las penas (...) Algo no está haciendo bien el estado mexicano, una de esas cosas y que es grave es el abandono y desmantelamiento brutal de la política nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres”, sentenció.

