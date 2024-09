AMLO presume logros de su estrategia de seguridad, en su Sexto Informe de Gobierno

Del 2018 a 2024 el robo de hidrocarburos se redujo 94.2 por ciento; el secuestro bajó 62.9 por ciento; el robo total descendió 34.8 por ciento y el robo de vehículo decreció 50.3 por ciento, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su Sexto Informe de Gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana (ENSU), instrumento estadístico del INEGI, muestran que en el segundo trimestre de 2018 el 75.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad era inseguro, para el mismo periodo de 2024 este porcentaje fue de 59.4 por ciento, una disminución de 16.5 puntos porcentuales, lo cual indica una tendencia positiva en la ciudadanía al sentirse más segura”, enfatizó el titular de Ejecutivo federal.

La confianza en la policía estatal y policía preventiva municipal por parte de la población creció de 44 por ciento a 52 por ciento de acuerdo con datos del Gobierno de México.

“Tanto que para el mismo periodo las policías estatales pasaron de 48.9 por ciento a 58.1 por ciento, lo cual da cuenta de una mejora en la calificación ciudadana. En tanto que los integrantes de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, mantuvieron altos niveles de confianza por parte de la población, 88.7, 83.9 y 77 por ciento respectivamente”, aseguró el presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su estrategia contra la inseguridad ha funcionado, pues ahora hay menos homicidios, feminicidios, robos y secuestros.

Aseveró que la encuesta trimestral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicó que la percepción en materia de inseguridad es "la mejor menos mala en los últimos 10 años", pues es de 59.4 por ciento. 15.5 por ciento menos que cuando inicio se sexenio en 2018.

“A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos, y tampoco existe un narco-estado como el que se configuro en el sexenio antepasado", dijo el López Obrador.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tanto los homicidios como los secuestros registraron una reducción de junio a julio del 2024, pues indica que los secuestros bajaron 30 por ciento.

En seguridad, funcionó la estrategia de que la paz es fruto de la justicia. Se reduce la delincuencia: ahora menos homicidios, feminicidios, robos y secuestros. Lo hicimos entre todos muchas gracias. Andrés Manuel López Obrador.

Los datos del Gobierno federal indican que también la violencia familiar y la trata de personas registraron una reducción del mes de junio a julio del 2024, la violencia familiar bajo 1.2 por ciento y la trata de personas bajó 4 por ciento.