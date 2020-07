AMLO, listo para viajar a Washington a reunión con Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya compró los boletos de avión comercial para estar desde el martes en Washington y encontrarse el miércoles próximo con su homólogo Donald Trump, con quien, dijo, podemos “hablar de todo sin confrontación”, inclusive hasta de beisbol y del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC.

En conferencia de prensa, López Obrador dejó claro que no se hospedará en la legendaria Casa Blair, la residencia oficial para los invitados del presidente de Estados Unidos, ubicada enfrente del ala oeste de la Casa Blanca.

“Está en reparaciones”, dijo el Primer Mandatario al tiempo de revelar que el gobierno anfitrión ofreció pagarle el hospedaje en algún hotel o posiblemente podría pernoctar “con amigos”, por lo que no descartó pernoctar en la sede de la Embajada de México en Washington.

No quiso entrar en detalles ni de dónde pernoctará, “para no hacerle el trabajo a los que van a ir a provocar. Y el que vaya, ya sabemos que es conservador, opositor”, indicó.

A la pregunta sobre si se realizará la prueba de Covid-19 para ingresar a Estados Unidos, dijo que si el protocolo lo exige se la hará. "Lo tenemos que hacer, si hace falta, sí. Todavía no sabemos, pero si está en el protocolo, desde luego que sí, o sea no me niego”.

A pesar de que el presidente López Obrador señaló que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau definiría ayer su participación en el encuentro, por la tarde afirmó durante una conferencia de prensa que todavía evaluaba el sentido de acudir a la cumbre trilateral, la cual tendría lugar el jueves 9, un día después de que López Obrador y Trump se reúnan.

“Todavía estamos discutiendo con los estadounidenses sobre si una cumbre trilateral, la próxima semana tiene sentido”, expresó Justin Trudeau durante una conferencia de prensa.

La asistencia del primer ministro canadiense al encuentro con los presidentes Donald Trump y López Obrador ha sido puesta en duda por la intención de Estados Unidos de imponer aranceles sobre el aluminio y el acero.

Andrés Manuel López Obrador explicó que ira a Washington con la frente en alto, “como el representante de un gran pueblo y de un gran país”, y detalló que todavía sigue bajo revisión el formato de dicha reunión, pero insistió que el tema principal es el inicio de la nueva etapa del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el cual ayudará, aseguró, a la reactivación de la economía de la región de Norteamérica.

Destacó que aunque el tema principal es el acuerdo comercial, "vamos a platicar sobre otros temas con el presidente Trump, ya que cuando era joven como yo, jugaba como yo, era pítcher, bateaba 80 millas y podemos hablar de beisbol, podemos hablar de todo sin confrontación”.

“La políticos se inventó para evitar la confrontación, es una relación amistosa y de trabajo”, añadió.

Finalmente, aseguró que se encuentra en el protocolo para realizarse la prueba de Covid-19, “si está en el protocolo, no me niego. No tenemos nada que ocultar y vamos con la frente en alto como representante de un gran pueblo y de un gran país”.

