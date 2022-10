AMLO justifica estrategia de seguridad tras encuesta de Inegi

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador que recientemente se ha visto envuelto en la polémica por evitar que los medios cuestionen a Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, por los documentos filtrados de Guacamaya Leaks, celebró los resultado de la encuesta más reciente sobre percepción de inseguridad del Inegi, que indican que el 64.5 por ciento de los mexicanos considera inseguro vivir en su lugar de residencia.

“Quiero presumir algo, quiero tirar aceite, quiero decirles que me dio mucho gusto ver dos cosas, que a lo mejor pasan desapercibidas y por eso quiero subrayar: uno, el resultado de la encuesta del Inegi sobre percepción sobre inseguridad en México (…) miren esto es importantísimo, desde que se está haciendo la encuesta (2013), en este trimestre es el más bajo”, dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa de este jueves, en Palacio Nacional.

De acuerdo con el Inegi, en septiembre de 2022, el 64.4 por ciento de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

Lo anterior, indica el instituto, representa un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en junio de 2022, que fue de 67.4 por ciento.

Pero, destaca que este resultado “no representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a septiembre de 2021, que fue 64.5 por ciento.

No obstante, el presidente dijo que estos resultados ayudan mucho “a entender que la gente pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad”.

También mencionó que su gobierno está trabajando con profesionalismo para conseguir la paz todos los días, aunque reprochó, sin decir nombres que “no considero justo que traten de manera grosera a servidores públicos del Gabinete de Seguridad y, menos, cuando esta de por medio la politiquería, la militarización dicen los conservadores hipócritas”.

Con relación a esto, acusó que sus opositores fueron quienes militarizaron al país.

“¿Quienes fueron los que militarizaron el país? ¡Ellos! ¡Ellos eran los que permitían la tortura! ¡Ellos permitían las masacres!, ¡ellos eran los que daban la orden de mátalos en caliente!, y ahora como buenos hipócritas conservadores se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos, no la verdad no somos lo mismo, no somos iguales”, reprochó el mandatario, al justificar su política de seguridad.





¡Sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa!

Al preguntarle al presidente si la acusación de trato grosero a sus funcionarios de su Gabinete de Seguridad fue por la comparecencia de ayer en el Senado de Rosa Icela Rodríguez, respondió: “lo de ayer y lo de todos estos días. ¡Qué gusto me da que la gente se da cuenta!”, dijo, mientras mostró la tabla de la encuesta del Inegi sobre percepción de seguridad e ironizó al decir: “tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las Cámaras en contra de la Guardia Nacional, esto es lo que piensa el pueblo”, dijo, al revelar la estadística, la cual según el Inegi “no representa un cambio” estadístico desde el año pasado.

Sin embargo, el presidente dijo que los legisladores de oposición se supone que representan al pueblo, “pero no, representan a los grupos de intereses creados, representan a los corruptos”.

Finalmente dijo que le da una “dicha enorme” el poder informar lo que piensa la mayoría de la gente.

Ayer, miércoles, en la comparecencia de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez ante el Pleno de la Cámara alta, el senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano afirmó que en su bancada tienen respeto a las Fuerzas Armadas, pero criticó que no hay una estrategia clara para que los militares regresen a los cuarteles y para fortalecer a los cuerpos policiales locales.

En su oportunidad el senador sin partido Emilio Alvarez Icaza, dijo que la funcionaria federal se volvió “vocera” de las Fuerzas Armadas y que que la bancada de Morena evitó que los titulares de las Secretarías de la Defensa y Marina comparecieran ante el Poder Legislativo.