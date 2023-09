AMLO dará a conocer el lunes próximo relevos de su gabinete

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en su mañanera del lunes próximo dará conocer a los miembros de su Gabinete presidencial que saldrán para buscar algún cargo público y también a sus reemplazos.

“El lunes ya voy a empezar a empezar a dar a conocer sustitutos, mujeres y hombres y aquí lo voy a dar a conocer. A partir del lunes voy a dar a conocer quiénes entran de sustitutos”, dijo el presidente.

Te recomendamos: AMLO se reunirá con Antony Blinken la próxima semana en CDMX por tema de fentanilo

Aunque el mandatario federal mencionó con anterioridad que estimaba que serían 8 o 10 funcionarios los que saldrían de su Gabinete, este viernes dijo que no sabe exactamente cuántos se van de su gobierno para buscar algún cargo de elección en 2024.

Mencionó que tiene certeza de la salida de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud; Ricardo Sheffield, titular de la Profeco y, Javier May, ex titular de Fonatur.

Sin embargo, dijo que Rocío Nahle, secretaria de Energía, —quien se registró como aspirante a la gubernatura de Veracruz—, todavía no renuncia al cargo.

“No sé cuánto es exactamente han pedido licencia —conozco algunos casos—, el de Hugo López-Gatell; el de Ricardo Sheffield que me entregado la renuncia me entregó una carta de agradecimiento …¿Qué otros casos? Rocío (Nahle) todavía no me ha entregado (renuncia), Javier May ya se fue que estaba en el Tren Maya…”, comentó López Obrador.

Política AMLO defiende a Ana Guevara por presuntos actos de corrupción: "seguirá en la CONADE"

Sobre la posibilidad de que renuncie la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dijo que no cree que se vaya del gobierno y apuntó que eso es bueno, “porque nos ayuda mucho en el programa de Bienestar”.

Finalmente, confirmó que Ernesto Prieto Ortega, director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), se va a separar de su cargo, así como el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Rabindranath Salazar, quienes buscarán, respectivamente, las gubernaturas de Guanajuato y Morelos en los comicios estatales de 2024.

El presidente concluyó su conferencia al decir que invitaba a que lo acompañen a la gira que realizará a partir de este viernes por el Estado de México para supervisar avances de obras públicas y programas sociales, así como la firma de un convenio con la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, para hacer universal las becas para personas discapacitadas.

Este viernes el presidente estará a las 13:00 horas supervisando la entrega de programas para el Bienestar en el Municipio de Tecámac, Estado de México y a las 16:15 horas estará en Ecatepec de Morelos, Estado de México, realizando la misma actividad.

El sábado 30, a las 13:00 horas se prevé en que acuda al municipio de Texcoco, Estado de México, para supervisar Programas para el Bienestar y el avance del Parque Ecológico; a las 16:15 horas estará en el Municipio de Chimalhuacán.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

El domingo se tiene la revisto que a las 11:00 horas vaya a Valle de Chalco Solidaridad; a las 12:45 estará en Chalco y, a las 14:45 en Ixtapaluca.