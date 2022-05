AMLO confía que EU invite a Cuba y Venezuela a Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que confía en que este viernes, a más tardar, el gobierno de su homólogo norteamericano Joe Biden, defina la invitación a todos los países del Continente a la Cumbre de las Américas y que en ella, se incluya a Cuba y Venezuela.

Al hablar de la conversación que tuvo ayer con representantes de la Casa Blanca, López Obrador precisó que entre hoy y mañana habrá una respuesta de Biden a su amago de no ir a la Cumbre si no se invita a todas las naciones del Continente Americano, incluidos países como Cuba, Nicaragua y Venezuela —con los que los norteamericanos no mantienen relaciones diplomáticas y comerciales por considerar que mantienen gobiernos antidemocráticos—.

“Nos reunimos ayer, platicamos por teléfono con los representantes del Congreso, el Departamento de Estado (norteamericano), se están haciendo reuniones conjuntas, yo espero que hoy o mañana tengamos una respuesta”, subrayó López Obrador en referencia a la charla virtual para afinar los temas de la Cumbre y la participación de México.

Añadió que en la conversación con los representantes de Washington hubo un ambiente de mucho respeto y sostuvo que le tiene "confianza y afecto al presidente Biden", pues aseguró que ambos quieren "que se tome en cuenta la propuesta de no excluir a nadie".

Al cuestionarlo si ya decidió ir a la Cumbre, respondió que va a esperar la resolución a su planteamiento para que acudan todos los países Latinoamericanos a la plenaria que se realizará el próximo mes en Los Ángeles, California y subrayó que tiene confianza en el presidente Biden.

Añadió que es el momento “de un gran viraje, es el momento de iniciar una etapa nueva en las relaciones de los países de América y va ser un ejemplo para el mundo, y solo lo puede hacer Biden y por eso no descarto la posibilidad de que se logre este acuerdo”, recalcó.

Al reconocer que no es "nada fácil" que en EU se acepte la propuesta de invitar a todas las naciones latinoamericanas, el mandatario mexicano explicó que su propuesta significa “cambios de políticas viejas que datan de más de más de dos siglos y que se alentaron con la Guerra Fría”.

Sin embargo, López Obrador dijo que en todo el Continente y en el mundo: tenemos que relacionarnos de manera distinta y hacer a un lado la confrontación y la guerra; buscar la relación de amistad entre los pueblos y evitar que por las malas decisiones de los políticos sufren nuestros pueblos.