Afirma Beatriz Gutiérrez Müller que no está en sus planes aspirar a un cargo público

A 19 días de que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario invitó a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a su conferencia mañanera, para que ella se despida de los medios de comunicación y explique el trabajo que ha venido haciendo.

“Invité a Beatriz para que platicara con ustedes y que me ayudara a contestar preguntas”, dijo el presidente.

“Ya estamos por terminar nuestra encomienda y ella quiere despedirse de ustedes y de toda la gente y qué mejor que explicándoles lo que ella ha hecho, les adelanto que me ha ayudado mucho y que le agradezco de todo corazón su apoyo, su solidaridad en toda esta travesía, en esta odisea tan significativa, tan importante, tan humana de representar al noble pueblo de México”, comentó el tabasqueño.

En su oportunidad, Gutiérrez Müller dijo que no está en sus planes aspirar a un cargo de elección popular. Dijo que ella tiene sueños, pero va “al día” con ellos, mientras recalcó que solo le llama la atención la política en un sentido de informarse, para tener una opinión, o una postura, pero no para la postulación de un cargo público.

Dijo que ya pagó su cuota de participación política y agregó que se siente muy satisfecha aunque no sea postulada a ningún cargo. “Esto no quiere decir que no cambie parecer en un sentido de que nunca hay que decir nunca, pero al día de hoy, en este momento, enbe esta hora, cuarto para las 8 d día mañana del 11 de septiembre mi respuesta es no”.

En torno al posible interés del hijo de ambos, Jesús Ernesto López Gutiérrez, para ser político dijo que no cree que “la genealogía familiar nos lleve a todos a ser médicos o porque el abuelo era arquitecto todos deban ser arquitectos, no”.

Además, consideró incorrecto que la llamaran “primera dama” y comentó que ella es “una persona convencida de un republicanismo democrático del siglo XXI en donde el eje son tres Poderes de la República, hay un Ejecutivo, el Presidente, y nadie votó por su familia, ni por sus hijos, ni por su esposa”.

Sin embargo, cree que "la familia debe ser una compañera de esta ruta, la esposa igual”.

Sobre su futuro, dijo que “son una pareja, creo que felizmente casada” y muy unida. Aclaró que lo que cambió es que “él se va a Palenque y es donde él quiere estar” y precisó que él debe estar donde quiere y en donde se encuentre muy feliz, porque “se merece todo”.

Añadió que ella no puede irse a Palenque porque ambos tienen un hijo que es menor de edad y tiene que ir a la escuela, “nos queda un trabajo importante con Jesús Ernesto”.

Remarcó que el hijo de ambos está en tercer año de Preparatoria y en pocos meses se va a ir a la universidad y tiene que apoyarlo.

También se le preguntó por su trabajo para recuperar la Memoria Historia de México y en particular habló del caso del Penacho de Moctezuma que está en el Museo de Austria y que el gobierno de ese país se negó a entregar.

Me temo que el gobierno de Austria algo esconde con el Penacho, no sé si está roto, está reemplazado, algo hay, eso que lo respondan ellos por las groserías que le hicieron al gobierno de México cuando lo pidió a través de mi persona dijo.